Perché a volte chi smette di fumare prende peso? Si studia il sistema oppioide del cervello. Ma le ragioni sono complesse, così come le risposte

Il fumo, che sia attivo o passivo, è sicuramente un danno per la salute. Sono molti coloro che decidono di smettere di fumare, ma temono anche di prendere peso dal momento che spesso vanno di pari passo. Cerchiamo di capire come poter rinunciare al fumo seguendo anche una alimentazione ben variegata e sana.

L’attività fisica e una dieta sana vi possono aiutare a tenere sotto controllo il peso, inoltre l’esercizio è in grado di alleviare i sintomi dell’astinenza da sigaretta e diminuire il rischio di ricadute una volta smesso di fumare.

Come smettere di fumare senza ingrassare: i consigli e rimedi naturali

Da sempre, il fumo rappresenta un pericolo, non solo per sé, ma anche per gli altri, dal momento che mette in atto una serie di problematiche dovute alla sigaretta. Per queta, smettere di fumare è il primo passo da compiere per riuscire a stare bene. Molti, dopo aver smesso di fumare, cominciano a ingrassare mettendo su chili.

Nel momento in cui si decide di rinunciare alla sigaretta e, quindi, dare un taglio al fumo, si va incontro a una serie di problematiche legate alla salute, come appunto l’aumento del peso corporeo. Le problematiche sono anche psicologiche poiché non fumare comporta anche cambiamenti nell’umore, oltre a disturbi d’ansia.



Si va incontro a un aumento del peso, una volta smesso di fumare, poiché la nicotina è una sostanza che stimola e dà sazietà, inibendo il senso di fame e, quindi, va a favorire il dimagrimento. Nel momento in cui una persona decide di smettere di fumare, non sapendo come riempire quello spazio va a mangiare di più e quindi a ingrassare.

Per questa ragione, è bene cercare di riempire quegli spazi e vuoti dovuti al consumo di sigaretta con altri momenti e interessi. È possibile rinunciare alla sigaretta salvaguardando, non solo la salute, ma anche il proprio fisico, magari impiegando quel tempo facendo una passeggiata o dedicandosi ad attività fisiche, come corsa, ecc.

Smettere di fumare senza ingrassare: come fare

Per rimanere in salute e smettere di fumare, mantenendo la propria linea e, quindi, senza ingrassare, è bene seguire alcune regole e accorgimenti. Prima di tutto, bisogna seguire una dieta che sia il più possibile variegata ed equilibrata inserendo le giuste calorie necessarie coadiuvato anche da una attività fisica costante.

Sarebbe utile anche limitare la quantità delle porzioni provando così a combattere la fame. Bisognerebbe condurre una alimentazione ricca di carboidrati, grassi e proteine cercando di smaltirle correttamente nel corso della giornata. Non possono poi mancare tre porzioni di verdure, ma anche frutti di stagione che sono ricchi di vitamine e sali minerali, oltre che di fibre.



Si consiglia poi anche di eliminare le tossine e il fumo nei polmoni con la giusta idratazione, quindi bevendo almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. Sono consigliati anche infusi e tisane a base di malva, verbena e finocchio che hanno il compito di depurare eliminando le scorie dall’organismo. Altrettanto importante anche l’attività fisica come esercizio aerobico.

Oltre all’alimentazione e all’attività fisica, ci sono poi una serie di accorgimenti che permettono di smettere di fumare, come stare lontano da certi ambienti che possono essere un invito al desiderio del fumo. Si può anche masticare delle gomme od optare per un prodotto come No Smoke che, in poco tempo, attenua il bisogno di fumo.