Come trovare offerte migliori per l’energia elettrica sul mercato libero

Se si vuole risparmiare sulla bolletta dell'energia elettrica per la casa, una possibilità è quella di cambiare operatore scegliendo tra le tantissime proposte offerte dal libero mercato dell'energia. Online si possono trovare tantissime proposte interessanti, in modo da poter effettuare una comparazione delle offerte per l'energia elettrica di casa in maniera semplice, intuitiva e veloce, per poter iniziare risparmiare da subito.



Si potrà scegliere l'offerta che più si addice alla propria casa senza dover sottostare a tortuose incombenze di natura burocratica, basterà contattare il fornitore scelto e inviare semplicemente i documenti necessari per la stipula nel nuovo contratto; a recedere dal contratto con il vecchio fornitore ci penserà quello nuovo. Ma che cos'è il mercato libero dell'energia? In questo articolo se ne parlerà, così come del fatto che, a partire dal 2024, tutte le utenze domestiche dovranno entrare a farne parte, perché il mercato tutelato, gestito dall'ARERA verrà abolito.

Che cos’è il libero mercato dell’energia

Il mercato libero dell'energia è un mercato dove vige un regime economico di tipo concorrenziale, in modo che gli utenti possano scegliere liberamente l'operatore più conveniente e con il quale attivare il proprio contratto per l'erogazione dell'energia elettrica. Questo mercato è particolarmente apprezzato proprio perché, essendo una forma di mercato concorrenziale, le condizioni di natura economica e contrattuale, possono essere scelte liberamente, senza dover sottostare ai vincoli imposti dall'autorità per il mercato energetico.

La progressiva transizione verso il libero mercato partì nel 1999 quando, attraverso il Decreto Bersani, l'Italia iniziò a volgere lo sguardo verso un mercato dell'energia privo di imposizioni da parte dell'autorità. Il mercato dell'energia è diventato totalmente libero a partire dal 2007 con il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73; da questa data, ogni fornitore può entrarne a farne parte, applicando ai potenziali utenti tariffe convenienti. La data ufficiale della fine della transazione varia in base alla tipologia di utenza, ma la dead line finale valida per tutti è quella del 10 gennaio del 2024.

Entro questa data tutti dovranno essere approdati al libero mercato, per chi non lo avesse ancora fatto, verranno applicate delle norme ancora in via di sviluppo.

Come passare al libero mercato energetico

Un importante aspetto da sottolineare è che passare al mercato libero non comporta costi per gli utenti, significa semplicemente cambiare il proprio fornitore e stipulare un nuovo contratto. Come già accennato, la procedura non è assolutamente complessa: basterà comunicare al nuovo gestore una serie di dati necessari per far partire il nuovo contratto. Tali documenti sono facilmente reperibili: alcuni sono presenti nelle vecchie bollette o sul contatore, come ad esempio il codice Pod, gli altri sono i propri dati, comprensivi di codice fiscale e la modalità con cui si intende pagare la nuova bolletta.

Una volta entrati nel mercato libero si potrò constatare personalmente l’effettivo risparmio sulla bolletta dell'energia elettrica di casa. Le società che operano all'interno del libero mercato possono applicare sconti e promozioni, nonché contratti specifici, che permettono agli utenti di scegliere la migliore offerta in base alle reali esigenze di consumo.