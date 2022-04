Comiso c’è, in migliaia alla Marcia della Pace LA DIRETTA

Comiso – È partito alle 16:30, a 40 esatti anni dalla manifestazione per il disarmo nucleare guidata da Pio La Torre, il grande corteo contro la guerra russa in Ucraina: massiccia l’adesione all’iniziativa promossa dal centro studi intitolato al segretario regionale del Pci ucciso dalla mafia. In coda, in allegato, la diretta in corso della Cgil. Fra i tanti altri promotori: Acli e Anpi Sicilia, le associazioni Libera, Addiopizzo e Memoria e futuro, il centro studi Paolo e Rita Borsellino, le fondazioni Costa e Giovanni Falcone, le comunità islamiche e di Sant'Egidio, l’Istituto Pedro Arrupe e ancora Confcoperative, Legacoop e gli altri due sindacati confederali.

"Torniamo a Comiso 40 anni dopo non per celebrare un anniversario, ma per riprendere il filo di una cultura e di una politica di pace - dice il presidente del Centro Impastato, Umberto Santino -. Allora con un grande movimento unitario, in cui Pio la Torre ebbe un ruolo fondamentale, e questa sarà una delle ragioni del suo assassinio accanto a Rosario Di Salvo, lottavamo contro l'installazione dei missili americani e sovietici e per il disarmo nucleare; oggi condanniamo come atto criminale e irresponsabile l'invasione russa dell'Ucraina e siamo chiamati a una riflessione sul contesto che ha portato a questa situazione: proprio quello che i monopolisti del pensiero unico ingiungono di non fare, perché la riflessione viene scambiata per equidistanza tra aggressore e aggredito e, in clima di maccartismo, si criminalizza chi si sottrae alla tifoseria

"L'unica soluzione per l'Ucraina, come per le altre situazioni di conflitto, è il negoziato", conclude. In marcia anche il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, e il sindaco di Palermo e leader dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando: “Si torna a Comiso - dice - per unirci al moto di indignazione e condanna per l'aggressione militare di Putin, nei confronti di uno Stato che vuole e deve vivere secondo le regole democratiche". "Scendere in piazza è un modo per sottolineare che la pace è il diritto dei diritti” sottolinea Vito Lo Monaco, presidente del centro Pio La Torre.