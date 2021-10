Comiso, donati gli organi di Giuseppe Cugnetto

Comiso - Una morte prematura che ha addolorato la comunità di Comiso. Giuseppe Cugnetto, colpito da ictus, ha smesso di lottare. Giuseppe Cugnetto, per tutti “Cucù”, era un imprenditore molto conosciuto a Comiso, tra i proprietari del locale "Sud".

Un ragazzo, appena 44enne, sempre sorridente, benvoluto da tutti. Qualche settimana fa era stato colpito da un aneurisma ed era ricoverato in ospedale. A niente sono valse purtroppo le tante preghiere di amici e familiari.

“Pur in un momento di così grande dolore – dichiara commosso la Sindaca di Comiso Maria Rita Schembari – come la perdita di un familiare, tuttavia il giovane Giuseppe Cugnetto spentosi nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 ottobre per cause naturali, continuerà a vivere e dare vita ad altre persone grazie alla donazione degli organi predisposta dalla famiglia. Un gesto encomiabile di grande generosità e di grande risonanza che ha contraddistinto la famiglia e che merita l’elogio mio e di tutta la giunta, oltre al sincero cordoglio nostro e della città tutta per questa perdita prematura”.