Comiso, murales per Andrea Alabiso VIDEO

Comiso – “Per ricordare il nostro campioncino Andrea Alabiso”. La squadra Città di Comiso omaggia con un murales Andrea Alabiso, l’adolescente che ha perso la vita a gennaio in un incidente stradale in moto, davanti agli occhi dei genitori. “Ringraziamo i tifosi e l’amministrazione comunale che ha partecipato sia economicamente che fisicamente alla realizzazione”.Proprio ieri Andrea, che giocava nelle giovanili del club calcistico ragusano, avrebbe compiuto 15 anni.

“Il nostro piccolo Angelo biondo che ha illuminato i nostri occhi e riscaldato i nostri cuori, vedendolo allenarsi e giocare per la nostra maglia - scrive il team sulla sua pagina Facebook, postando uno scatto (foto 2) -. Caro Andrea, ovunque tu sia sappi che hai lasciato un vuoto immenso in tutta la famiglia verdearancio. Vogliamo immaginarti che sei tra le nuvole a giocare con quella palla che tu amavi tanto e ti stai divertendo: proteggi la tua famiglia come proteggevi i tuoi compagni in campo, anche se eri piccolino eri un leader ed un punto di riferimento per i più grandi”.