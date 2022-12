Comiso, si restaura la Sala Pietro Palazzo, ex chiesa dei Filippini

Comiso - Consegnati i lavori per il restauro della Sala Pietro Palazzo, ex chiesa dei Filippini. All’atto sono intervenuti il sindaco Maria Rita Schembari, i rappresentanti della Soprintendenza ai BB. CC. di Ragusa, il soprintendente Antonino De Marco e il funzionario direttivo Carlo Giunta, quest’ultimo progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento e il deputato regionale Giorgio Assenza.

“L’intervento che andremo ad effettuare – spiega lo stesso De Marco – consisterà nella revisione del manto di tegole a seguito delle evidenti infiltrazioni di acqua piovana, nella chiusura di un portellino attualmente aperto sulla facciata da cui entrano uccelli e acque meteoriche, nella disinfestazione della parte lignea del soffitto da tarli e altri insetti che minano la struttura lignea, nel suo consolidamento nelle parti dove necessita insieme alle rinzeppature delle tavole. Si provvederà poi alla reintegrazione pittorica laddove necessario e alla pulitura e consolidamento della stessa superficie pittorica. Si tratta, essenzialmente, un intervento di restauro conservativo”.

“Il restauro è stato finanziato dalla Regione – dichiara De Marco -. Più precisamente, è stato concesso dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali su progetto della stessa Soprintendenza. Abbiamo chiesto la somma urgenza perché la qualità dell’opera e lo stato di degrado necessitavano di un intervento immediato. Questo è uno di quei casi virtuosi in cui abbiamo fatto sistema, cioè si sono incontrate sinergie e sensibilità da parte del mio Dipartimento che ha concesso immediatamente le somme richieste, la Soprintendenza che ha approntato il progetto, la stessa Amministrazione comunale e l’impegno e la presenza costante dell’on. Giorgio Assenza non solo per questo territorio ma per tutta la provincia”.

“È un altro importante intervento di restauro che sta per iniziare in un vero e proprio tesoro custodito nella città di Comiso – ha dichiarato, infine, il sindaco Schembari -. La Sala Pietro Palazzo, oggi utilizzata come luogo di convegni e conferenze, oltre come sede di una mostra permanente del maestro Luigi Pero, era in realtà la parte superiore dell’ex chiesa di San Filippo Neri, poi giustamente dedicata a Pietro Palazzo, il padre filippino comisano fondatore nel ‘600 della stessa chiesa e dell’oratorio ad essa annesso. Quest’intervento, da tempo auspicato per il deterioramento della struttura, finalmente può effettuarsi grazie al finanziamento erogato dalla Regione Siciliana – Assessorati ai BB. CC., caldeggiato dal continuo interessamento dell’on. Assenza, nostro concittadino. Sono, altresì, grata al dott. De Marco che insieme al suo team è sempre pronto a recepire ogni sollecitazione da parte di noi sindaci al fine di intervenire per la tutela del patrimonio artistico e archeologico del territorio ibleo.