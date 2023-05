Comiso, si vola da lunedì. Intrieri: "Aeroitalia punta a Bologna”

Comiso - Da lunedi prossimo , si ri-vola dallo scalo ibleo di Comiso, a bordo dell’aeromobile Boeing 737/700 in configurazione da 148 posti. E' un'aereo della flotta di Aeroitalia, che consta di altri 6 velicoli.

Alle ore 7:00 partirà il primo Comiso-Roma Fiumicino di Aeroitalia, la compagnia italiana con board estero, con a capo il Ceo Gaetano Intrieri, esperto conoscitore del traporto aereo.

Bergamo, Forli e Roma saranno coperti con frequenze da 3 a 4 a settimana; con la novità di Bologna, che a breve potrebbe essere inserita nel network delle destinazioni. Ma non solo.

Spazzando via ogni polemica per la trattativa commerciale saltata con Ryanair, Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, stamani si è rivolto ai giornalisti annunciando: “A Comiso, prima dell’avvio della summer 2023, renderemo note altre novità, segno dell’interesse strategico dello scalo di Comiso nei piani della Sac".

Fonti bene informate indirizzano su due vettori attualmente presenti a Catania. Una dei due è la Wizz Air, compagnia ungherese tra i principali player del trasporto aereo in Europa. Alla conferenza stampa tenutasi oggi in Aeroporto a Comiso, presente anche la Presidente della Sac, Giovanna Candura, il vice presidente Executive Aeroitalia, Ugo Calvosa, il country manager, Paolo Corona e Andrea Nastasi, marketing coordinator, oltre l’accountable manager dell’aeroporto comisano, Rosario Dibennardo.

“Dopo diverse interlocuzioni con il Presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo accettato di buon grado e con grande entusiasmo di estendere il nostro network in Sicilia -ha annunciato Intrieri-. Benché Comiso non fosse nei nostri piani nell’immediato, per noi oggi ha un valore simbolico enorme. In Aeroitalia le decisioni le prendiamo dentro un CdA fatto di persone con tanti anni di aviazione alle spalle. Il nostro obiettivo sarà di avere cura dei passeggeri che ci sceglieranno senza mai speculare sulle condizioni di insularità dei residenti siciliani. Lo faremo fieri della nostra A tricolore sul nostro timone di coda e con il ricordo e la memoria di un’altra A, quella che per oltre 70 anni ha fatto conoscere l’Italia nel mondo".