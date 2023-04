Comiso, via Ryanair, arriva Aeroitalia. Le tre rotte: Roma, Bergamo, Forlì

Comiso - L’annuncio che rompe gli indugi è del Presidente della Regione Renato Schifani nel primo pomeriggio di sabato. Un comunicato che supera lo stallo e lancia ai ragusani la ciambella di salvataggio, dopo la notizia che il vettore irlandese Ryanair aveva rimosso dalla vendita tutte le rotte da/per Comiso.

Si riparte, con Aeroitalia. Tre destinazioni: Bergamo, Forlì, Roma-Fiumicino.

“Inaccettabili i diktat di Ryanair”. Il Governatore Renato Schifani ha tirato fuori dal cilindro la soluzione nei negoziati con Sac, favorendo l’ingresso del vettore Aeroitalia, nata da poco più di un anno e reclutata per rompere il presunto cartello nei voli fra Sicilia e Roma, al fine di fare scendere i prezzi dei biglietti.

Dal 15 maggio prossimo si volerà ogni giorno, dunque, da Comiso per Roma/Fiumicino, tre volte a settimana per Forlì, e 4 volte a settimana per Bergamo. Voli in vendita da domenica sul sito www.aeroitalia.com. Sul fronte dei prezzi, Aeroitalia annuncia una linea-tariffe regolare.

La vera novità è la rotazione del volo su Roma Fiumicino che consentirebbe al traffico domestico di fruire della partenza alle ore 7:00 da Comiso e un rientro il giorno successivo alle ore 21:00.

“Comiso è una reciproca opportunità – ha commentato con soddisfazione, Gaetano Intrieri, Ceo di Aeroitalia e tra i massimi esperti del trasporto aereo in Italia- per sfruttare questo vuoto di mercato, ma anche un preciso segnale che abbiamo voluto offrire a un territorio che merita rispetto per il forte impulso turistico e socio-economico che ha nel determinare il Pil della Sicilia. Ci auguriamo di creare nuove sinergie per valorizzare il trasporto passeggeri. Viaggiare italiano in questo momento è anche un modo di ricreare lo spirito nazionale”.

“Abbiamo voluto cogliere questo appello per offrire la capacità del sistema dei collegamenti del nostro network e far fronte alla crescente domanda di turismo verso il sudest della Sicilia in vista dell’estate”- ha aggiunto Paolo Corona, country-manager Sicilia di Aeroitalia.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Sac, per la soluzione adottata in tempi rapidi. A Comiso Aeroitalia posizionerà un Boeing 737/700 da 148 posti.

Aeroitalia, compagnia aerea nata nel 2022

Aeroitalia ha iniziato le operazioni di volo il 26 aprile 2022.

Decolla con la linea il 9 luglio dall’hub principale l’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, inaugura l’hub aeroportuale a Milano Bergamo il 13 ottobre 2022. Fondata nel 2022 dal presidente German Efromovich e dal chairman Marc Bourgade, l’aviolinea è guidata dall’amministratore delegato Gaetano Francesco Intrieri, dal chief commercial officer Krassimir Tanev e dall’executive vice president operation Ugo Calvosa. La flotta è composta da 5 aerei Boeing B-737/800 e da un ATR 72/600 operato da Air Connect. Aeroitalia è dal 13 ottobre 2022 official carrier del club Atalanta.