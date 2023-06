Comiso, vola la giunta Schembari bis

Alle 12.00 di oggi, 14 giugno 2023, davanti al sindaco, Maria Rita Schembari, ed al vice segretario generale, il dott. Fabio Melilli, hanno giurato gli assessori della nuova Giunta Schembari. Tre gli assessori riconfermati: Giuseppe Alfano, nominato Vice Sindaco, Dante Di Trapani e Roberto Cassibba. Quattro new entry: Peppino Arezzo, Salvatore Romano, Giovanni Assenza, Giuseppina Cubisino. “ E’ sempre un’emozione – ha commentato il primo cittadino – anche se io ed alcuni dei miei assessori, siamo già al secondo mandato. Ciò che auspico da oggi in poi, è che questa squadra assessoriale lavori come ha lavorato in questi cinque anni, all’insegna della coesione e della condivisione per un unico bene e obbiettivo: la città di Comiso e la frazione di Pedalino. Le scelte assessoriali si sono basate esclusivamente sui voti riportati e quindi sulla valutazione che i cittadini hanno espresso in merito al lavoro svolto, per gli assessori riconfermati, e sulla serietà e la professionalità, per quelli nuovi. I risultati elettorali – ha concluso Maria Rita Schembari- mi impegnano e ci impegnano a lavorare ancora di più e ancora meglio. Ed ciò che faremo in questi 5 anni”. Nei prossimi giorni saranno rese note le varie deleghe.