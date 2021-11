Ue: commissario Hahn in visita in Piemonte

TORINO, 02 NOV Visita privata tra le colline Unesco di Langhe e Roero per Johannes Hahn, commissario europeo per la programmazione finanziaria ed il bilancio. Una occasione per fare il punto sulle prossime sfide della programmazione europea e sulle priorità che il Piemonte porterà all'attenzione di Bruxelles.

"Ho conosciuto il commissario Hahn nei miei anni a Bruxelles come eurodeputato e non posso che essere felice di queste sue giornate in Piemonte sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio, che oggi ha incontrato il Commissario Ue ad Alba durante la sua visita in città, dandogli il benvenuto in Piemonte insieme al sindaco Carlo Bo e alla presidente dell'Ente fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba, Liliana Allena . Da presidente sono ovviamente orgoglioso che il commissario Hahn abbia scelto la nostra regione per questa piccola vacanza, ma da buon sabaudo ho approfittato della sua presenza per un momento operativo di confronto sia sulle risorse del Pnrr che sui fondi della futura programmazione 20212027. I prossimi mesi saranno fondamentali e ho voluto fare il punto con il Commissario su quelle che per il Piemonte saranno le priorità".

