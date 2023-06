Commissione Csm: Caponcello Pg a Messina, D'Anna a Caltanissetta

CATANIA, 01 GIU Incarichi direttivi sono stati conferiti, all'unanimità, dalla Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura per due posizioni vacanti da Procuratore generale in Sicilia. L'avvocato generale della Corte d'appello di Catania, Carlo Caponcello, è stato designato a Messina, in sostituzione di Vincenzo Barbaro, mentre l'attuale procuratore capo di Ragusa, Fabio D'Anna, lo è stato a Caltanissetta, al posto di Lia Sava.

Tra gli incarichi semi direttivi la Commissione del Csm ha conferito, all'unanimità, quello di procuratore aggiunto a Palermo all'attuale procuratore di Enna, Massimo Palmeri, in sostituzione di Salvatore De Luca.

Le tre designazioni dovranno passare al vaglio dell'aula del plenum del Csm (ANSA).