Commozione a Scicli, Salvo muore nel giorno del suo 54esimo compleanno

Scicli - Ha destato grande dolore a Scicli la scomparsa di Salvo, un ragazzo speciale da tutti conosciuto nel paese, stroncato ieri da un malore, nel giorno del suo 54esimo compleanno. Salvo si era recato in una dolceria per prenotare i dolcini delle festa organizzata con gli altri ospiti del centro che frequentava, quando un malore improvviso lo ha strappato all'affetto di molti.

Commoventi le parole di una delle persone che in questi anni si sono prese cura di Salvo con grande amore: "Io non voglio immaginare come sarà arrivare al centro la mattina e non trovarti, non voglio immaginare nemmeno come faremo a spiegarlo ai tuoi compagni e non voglio nemmeno immaginare come farò a passare tutte le mattinate senza darti le tue goccine miracolose che curavano tutto ... Questa mattina sei andato via nel giorno del tuo compleanno , chissà che mega torta avremmo mangiato domani e che Gioia infinita avresti provato .. Caro Salvo la vita é ingiusta.. adesso festeggia con gli Angeli.. Mancherai".