Compie 100 anni e chiude l'istituto Santina Giunta

Pozzallo - Quella casa ha visto crescere e formarsi migliaia di Pozzallesi lungo un arco temporale di cento anni. Ora l'annuncio a sorpresa: chiude il prossimo agosto l'Istituto Santina Giunta, sede della missione salesiana, di una scuola materna privata che ha fatto la storia della cittadina marinara, centro motore di socialità e di impegno nel volontariato. L'istituzione sorge accanto alla chiesa Madre di San Giovanni ed esiste addirittura una porta comunicante tra la chiesa e l'immobile.

È un fulmine a ciel sereno quello che ha porta l'Ispettrice salesiana a comunicare, il 2 gennaio scorso, a dieci giorni da un precedente incontro per gli auguri natalizi, che l'Istituto sarà chiuso per il venir meno di risorse umane e vocazioni. E dire che ci sono cinque suore salesiane, che l'Istituto ha ospitato con successo il Grest, che la missione salesiana trova tra quelle mura vigore e forza propulsiva.

Risale peraltro a cinque anni fa il coinvolgimento di alcuni privati cittadini che col proprio contributo fattivo hanno rilanciato quel luogo, investendo del proprio. La decisione di chiudere è stata presa dalla ispettoria “Madre Maddalena Morano” di Catania.

Intanto, in Municipio la giunta presieduta dal sindaco Roberto Ammatuna ha tenuto un incontro, alla presenza fra gli altri dell'assessore Raffaele Monte, per capire come recuperare la presenza delle suore salesiane in quella sede, che, stando a una clausola contrattuale, tornerebbe nella proprietà della famiglia Giunta qualora lo scopo sociale della donazione compiuta cento anni or sono dovesse venire meno.

E c'è chi giura che anche il vicariato di Pozzallo e persino il vescovo Salvatore Rumeo abbiano appreso dai giornali la notizia.

Ad aggiungere amarezza all'amarezza la circostanza che nel 2025 l'Istituto Santina Giunta taglierà il traguardo dei 100 anni. Fu l’allora ex sindaco di Pozzallo, Francesco Paolo Giunta, a donare il terreno e l’immobile alla collettività in seguito alla prematura scomparsa della figlia Santina, morta di peritonite il 6 luglio del 1921. L’inaugurazione, ultimato l’edificio, risale al 25 novembre del 1925 e lì hanno trovato sede da quel giorno le suore salesiane. Grazie a questa elargizione, il dottor Giunta ebbe l’alto onore di ricevere dal papa Pio IX la “Commenda dell’Ordine Piano di Pio IX”, il primo Ordine cavalleresco regolarmente conferito della Santa Sede.