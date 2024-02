Compie 7 anni il gruppo di lettura di Ragusa

Ragusa - Il gruppo di lettura "L'ora dei libri" nato 7 anni fa nella libreria Flaccavento di Ragusa domani 7 febbraio spegnerà la candelina appunto.

"Pensiamo sia un traguardo importante visto che i membri che fanno parte di questo gruppo sono tanti (almeno 20 persone presenti ogni mese) -scrive Daniela La Licata-. Il gruppo si riunisce ogni primo mercoledi del mese presso i nostri locali e commenta un libro letto durante il mese. Pensiamo che il successo del gruppo sia dovuto al fatto che non c'è alcuna quota di iscrizione per cui la partecipazione è sempre libera, il libro viene scelto tramite sorteggio e soprattutto la cosa piùà importante ovvero l'amore per la lettura e la condivisione per cui gli spunti di riflessione sono sempre molto belli e ricchi".