Compie un furto e fugge dall'inseguimento con la lapa. Ladro? No, poeta

Augusta, Siracusa - Non ha scelto il mezzo più veloce per seminare l’auto dei carabinieri un uomo di 48 anni, di Augusta, nel Siracusano, arrestato dopo aver commesso il furto dei soldi in cassa in un negozio di abbigliamento.

Il ladro è fuggito bordo della Lapa, una motoape nemmeno troppo nuova, con cui, poco prima si era recato nel negozio di vestiti, arraffando il denaro contante contenuto nella cassa, dopo aver approfittato di un momento di distrazione di commesse e cassiera. Forse era convinto di non correre pericoli o di poterla fare franca.

Il personale del negozio ha dato subito al'allarme chiamando i carabinieri, mentre il 48enne, con precedenti penali, è scappato, raggiungendo la motoape che era parcheggiata non molto distante dal locale. Una volta dentro, ha acceso il motore e si è dileguato. Poco dopo sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Augusta che si sono messi all'inseguimento dell’uomo, a bordo di una gazzella.

“I militari hanno immediatamente bloccato l’uomo, già conosciuto poiché affidato in prova ai servizi sociali e in quel momento fuori casa nonostante l’obbligo di permanervi nelle ore notturne, che condotto in caserma è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa. I carabinieri hanno anche visto le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per accertare se l’uomo avesse agito da solo o con la complicità di qualcuno.

Nelle ore scorse, il 48enne è stato accompagnato al palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare, confermata dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto i domiciliari per l’uomo.