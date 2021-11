Comprare casa a Gozo: procedure e costi

Gozo è la seconda isola più grande dell’arcipelago maltese e rispetto alla sorella maggiore è caratterizzata da un fascino rilassato e rurale, molto più vecchio stile.

Nonostante sia una delle isole più piccole del Mediterraneo, anche lei ha tanto da offrire e attira ogni anno migliaia di turisti: qua potrai rilassarti, visitare splendide spiagge sabbiose come Ramla Bay, fare passeggiate in campagna e ammirare gli yacht a Mgarr Harbour.

Se stai valutando l’acquisto di una casa su quest’isola, devi sapere che si tratta di un’alternativa altrettanto spettacolare ma più economica di Malta, dove avrai comunque una vastissima possibilità di scelta, sia come zone sia come proprietà.

Nonostante non si tratti di una questione complicata, ci sono vari fattori a livello giuridico, ma non solo, da tenere in considerazione prima dell’acquisto: vediamoli insieme.

Requisiti d’acquisto per stranieri

Nel comprare una proprietà immobiliare a Gozo sono determinanti il tuo paese d’origine e l’area in cui desideri acquistare.

La distinzione principale che viene fatta è quella tra cittadini dell’Unione Europea e non: sulla base di questo ti verranno richiesti requisiti differenti.

Se sei residente al di fuori dell’Unione Europea avrai bisogno dell’apposito permesso e non potrai acquistare più di una proprietà, a meno che tu non scelga di farlo all’interno dell’Area Speciale Designata.

Generalmente, il permesso viene rilasciato in 6/8 settimane: una volta ottenuto dovrai presentarlo all’Agenzia delle entrate per avviare la procedura d’acquisto.

Se al contrario sei residente all’interno dell’Unione Europea potrai acquistare la tua prima casa sull’isola senza il bisogno di alcun permesso, ma solo nel caso in cui tu sia residente nel Paese da piùdi 5 anni potrai acquistare liberamente anche la seconda.

Se invece non sei residente nel Paese e desiderassi acquistarne un’altra da affittare, dovrai prima parlare con un avvocato.

Per quanto riguarda le coppie, è sufficiente che solo uno dei due sia cittadino dell’UE per acquistare il primo immobile.

Le aree appositamente designate per stranieri

La maggior parte dell’isola ha restrizioni per gli stranieri, ma esistono anche aree appositamente designate con appositi processi di acquisto per attirare investitori esteri.

Qui non è necessario un permesso ed è possibile acquistarne quante se ne vuole.

Solitamente le aree appositamente designate sono spazi comuni con giardini paesaggistici, vicini ai migliori servizi e alle migliori opzioni di intrattenimento dell’isola. Per questo motivo, anche i prezzi degli immobili sono molto più alti.

A Gozo, le aree appositamente designate sono: Fort Chambray, Ghajnsielem, Vista Point, Marsalforn, Residenze Kempinski, San Lawrenz.

Tasse e bolli

L'imposta di bollo è l’unica tassa che devi pagare quando acquisti una proprietà a Gozo: poiché non sono previste tasse fondiarie o comunali, la maggior parte degli espatriati la considera un paradiso fiscale.

Rispetto a Malta, è un’isola più economica: anche il bollo è circa del 2-3% inferiore rispetto a quello che dovresti pagare sull’isola sorella o in altre zone.

Inoltre, il governo maltese offre una riduzione dell’imposta dal 5% al 2% per coloro che acquistano proprietà residenziali a Gozo entro la fine del 2022, ma solo nel caso in cui il contratto di promessa di acquisto venga registrato presso l’Agenzia delle entrate entro la fine del 2021.

Questioni da tenere in considerazione

A Gozo ci sono un paio di questioni, in Italia inesistenti, da tenere in considerazione prima dell’acquisto di un’immobile.

Prima di tutto dovrai assicurarti che questo sia in piena proprietà e non in locuzione: in questo modo, avrai acquistato anche il lotto di terreno su cui è costruita.

Al contrario, se si tratta di una proprietà in locuzione, una volta acquistata dovrai comunque pagare l’affitto del terreno per tutto il tempo che la utilizzi.

Sa da italiano tale distinzione ti sembra assurda, sappi che, nonostante la maggior parte degli immobili sia ad oggi di proprietà, l'affitto del terreno è ancora comune a Malta e Gozo.

Altre questioni su cui informarti sono lo spazio aereo e l’uso del tetto.

Gozo non dispone di molto spazio per costruire ed è quindi frequente che vengano aggiunti piani extra sopra proprietà già esistenti.

Un costruttore può farlo liberamente se possiede “lo spazio aereo” sovrastante la proprietà: questo di solito appartiene a coloro che possiedono l’ultimo piano oppure è suddiviso per tutti i proprietari dell’immobile.

Se invece possiedi l’uso del tetto e dovessero costruire su di esso, avranno l’obbligo di riservarti sempre uno spazio su quello nuovo.

Tipologie di immobili in vendita a Gozo

L’isola ha un mercato immobiliare molto fiorente, con un’ampia possibilitàdi scelta: il prezzo dipenderàprincipalmente da dimensioni e posizione.

In ogni caso, si tratta di un ottimo investimento poichéil mercato immobiliare maltese ha registrato una crescita costante negli ultimi anni.

Per trovare gli immobili in vendita a Gozo puoi cercare sul web, direttamente sul posto o affidarti a un’agenzia immobiliare: quest’ultima èsicuramente l’opzione migliore per semplificarti le cose, soprattutto a livello di burocrazia.

Per trovare la giusta soluzione, chiediti quali sono le tue priorità: il numero di camere da letto, la vicinanza ai trasporti pubblici o alle scuole, la tipologia di quartiere eccetera.

Vediamo ora le 3 principali tipologie di immobili più ricercate.

Attici e appartamenti

Sull’isola potrai trovare ogni tipo di appartamento, dai bilocali a quelli con cinque o più stanze.

La maggior parte dispone di balconi, quindi godrai di splendide viste naturali anche se scegli di acquistare in un condominio.

Le zone più popolari per trovare questo tipo di soluzione sono Xlendi, Qala, Xaghra, Mgarr e Marsalform. Zebbug. Gli attici sono invece l’ideale per coloro che vogliono vivere in uno spazio lussuoso con una vista spettacolare sull'isola o sull'acqua.



Ville

Le villenon sono così comuni a Gozo come a Malta, ma quelle disponibili hanno piscine e giardini ben curati.

Ne troverai per tutti i gusti: d’epoca, minimaliste o moderne.

Case di campagne

Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse per questo tipo di proprietà, ma data la scarsa disponibilità i prezzi tendono ad essere piuttosto alti.

Questa tipologia di immobile è l’ideale per famiglie piuttosto numerose, poiché la maggior parte di esse dispone di quattro o più camere da letto, oppure per pensionati che vogliono godersi la tranquillità della campagna.

Con questo articolo speriamo di averti chiarito un po’ il panorama immobiliare generale dell’isola.

Il consiglio resta comunque quello di chiedere l’aiuto di un professionista che sappia guidarti al meglio all’interno del processo d’acquisto del tuo nuovo immobile in questo luogo così spettacolare.