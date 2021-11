Comprare una casa a Malta? Niente di più facile

Con una temperatura mite, tipico clima Mediterraneo, eccellenti livelli di vita e ottimo cibo di mare, è facile intuire perché le persone si trasferiscano a Malta. Ecco una guida facile e intuitiva per comprare una proprietà a Malta. Per molti comprare una casa è l’investimento più importante della propria vita, non è una cosa che si può fare alla leggera. Ecco alcuni consigli pratici:

1. Verifica il tuo budget

Malta e Gozo sono piene di proprietà di tutti i tipi e dimensioni, in diverse location e a diversi prezzi; è cruciale capire quanti soldi si ha a disposizione, la prima cosa da fare è contattare la propria banca e capire quanto ti può essere anticipato, di solito dipende dal tuo stipendio e se acquisti con un partner. Un altro aspetto che può influire sul prezzo è lo stato della casa, è utile contattare un architetto per capire se dover investire sulla casa in qualche tipo di ristrutturazione.

2. Lista dei desideri e bisogni che la casa deve soddisfare

Quello che vogliamo e quello di cui abbiamo bisogno spesso non coincide. Anche se vorresti cinque camere da letto e la vista sul mare probabilmente avresti bisogno solo tre camerette dove la posizione conveniente è più importante della vista.

Quindi è utile scrivere la tua lista di desideri e quello che una casa deve per forza avere.

3. Posizione della casa

Redatta una lista di potenziali case, ora è necessario considerare la posizione di ciascuna nel dettaglio. Pensa alle tue circostanze attuali e a quelle future, in che modo la casa è connessa alla tua famiglia, ai tuoi amici, alla scuola, al lavoro?

Secondo una ricerca bisogna visitare almeno undici proprietà prima di trovare quella giusta.

4. Fai un’offerta

Ora che probabilmente hai trovato la tua casa dei sogni devi fare in modo che sia tua. E’ una buona idea controllare i prezzi delle proprietà vicino a te per aiutare il tuo agente. Il contratto è registrato pubblicamente e le chiavi della proprietà ti vengono direttamente consegnate.

5. Firma il contratto

Firmato un contratto scegli la data in cui poterti trasferire.

Come puoitrovare una proprietà a Malta?

- Attraverso un agente immobiliare:

Vi lasciamo di seguitol’indirizzo di una delle agenzie immobiliari più importanti per gli acquirenti con fascia di reddito alta: maltasothebysrealty.com

- In un portale online che mette direttamente in contatto i proprietari con i compratori come per esempio: “The Buyer Match”: un software in grado di combinare le necessità del compratore e il venditore, è in costante aggiornamento ed è possibile aggiungere vari filtri alla ricerca.

- Per sentito dire o vicini che sono interessati alla proprietà.

Spese relative all’acquisizione

Le spese relative all’acquisizione di solito includono:

- L’imposta di bollo del 5%, attualmente il 2% per Gozo fino alla fine del 2021

- Spese notarili dall’1 al 3%

- 600 euro per le spese di ricerca e registrazione

- 233 euro di tasse di autorizzazione AIP (Di solito questi costi sono a carico dell’acquirente mentre le spese di agenzia sono a carico del venditore)

L’acquisto di proprietà a Malta può essere fatto liberamente anche dalle persone non residenti sempre che prima si sia ottenuto un permesso AIP (Acquisizione di una proprietà immobile) e tale permesso è necessario.

Il permesso AIP non è necessario per acquistare immobili in Aree Dedicate speciali e nel caso di cittadini dell’Unione Europea che risiedono a Malta da almeno cinque anni continuativi, o devono acquistare una residenza che figurerà come residenza principale, o qualora uno dei coniugi sia cittadino comunitario.

Laddove invece l’acquisto richiede un permesso AIP, l’immobile deve soddisfare un certo valore minimo che cambia periodicamente e che a oggi è pari a 136.972 euro per appartamenti e villini e 236.582 euro per ville, villette e altri immobili.

I migliori posti dove comprare casa a Malta:

Se stai cercando ottimo cibo, shopping e vita notturna Malta è la città che fa per te. Sliema, Gzira e St. Julian sono conosciute per i numerosi ristoranti, bar, la vibrante atmosfera e la vista che affaccia sulla costa. Se dovessi avere un budget più o meno alto, Valletta ha delle case dall’architettura mozzafiato ed intrisa di cultura. L’aeroporto internazionale non è troppo distante. Puoi considerare di comprare casa anche in una zona più spartana come Mdina, nella partepiù a Nord. Se sei alla ricerca di una zona più periferica puoi guardare per dei posti come Zebbug e Rabat, lungo il nord dell’isola di Gozo.

Cosa stai aspettando? Ora dovresti sapere come iniziare a cercare una casa a Malta. In più dovresti avere un’idea dell’iter burocratico a cui bisogna andare incontro quando si decide di comprare una casa a Malta. Hai tutti gli strumenti per iniziare a cercare una casa, buonfortuna!