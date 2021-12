Computer fisso: scopriamo i modelli migliori del momento

Il pc fisso non è più utilizzato come una volta, a causa della forte crescita dei notebook sempre più usati in ambito privato, professionale e aziendale.

Secondo una ricerca realizzata dal noto produttore di computer Dynabook (Toshiba), il 66% delle imprese europee pensa di aumentare la presenza dei pc portatili in azienda, una tendenza favorita dall’incremento dello smart working e della mobilità aziendale.

Eppure i computer fissi sono ancora oggi largamente presenti in molte imprese e abitazioni, infatti sono in grado di offrire numerosi vantaggi rispetto ai laptop. Innanzitutto, vantano un rapporto qualità-prezzo superiore, con la possibilità di ottenere le stesse prestazioni di un notebook di pari livello a costi decisamente inferiori. Inoltre, forniscono maggiori possibilità di personalizzazione hardware, senza le restrizioni tipiche dei pc portatili.

I pc fissi non hanno problemi di autonomia essendo collegati alla rete elettrica, mettendo a disposizione una soluzione scalabile molto apprezzata in ambito corporate e in alcune applicazioni come il gaming.

Ad ogni modo, non è facile scegliere il computer più adatto, infatti sono tantissime le caratteristiche da considerare per essere certi di acquistare il dispositivo giusto, valutando con attenzione i principali aspetti del pc in base alle proprie esigenze operative.



Cosa valutare nella scelta del computer fisso migliore

Come si apprende dalla guida all’acquisto del miglior computer fisso a cura di Informarea.it, tra i fattori da analizzare nella scelta bisogna partire dalle caratteristiche hardware. Ovviamente, il processore è il cuore del pc, per questo motivo è necessario assicurare che il computer sia dotato di una CPU performante, con un’architettura ottimizzata e prestazioni in linea con la tipologia d’utilizzo.

Lo stesso vale per la scheda grafica, infatti se in alcuni casi non è fondamentale una GPU di altissima qualità, per applicazioni professionali e il gaming più impegnativo è essenziale una scheda video ad alte performance di qualità superiore.

Un altro fattore importante è la memoria interna del pc fisso, con la possibilità di scegliere tra hard disk più economici e SSD più moderni ma anche costosi. Anche la RAM deve essere adeguata ai programmi da usare, con una tecnologia moderna e possibilmente con il supporto per il multitasking.

È indispensabile che l’alimentatore del pc desktop sia di buona manifattura e abbastanza potente, tuttavia bisogna valutare anche le necessità di risparmio energetico per mantenere bassi i consumi di corrente elettrica. Per un funzionamento ottimale è utile la presenza di un sistema di raffreddamento efficace, composto da una o più ventole le quali però devono essere quanto più possibile silenziose e non richiedere una manutenzione troppo complessa.

Lo schermo del computer desktop è essenziale per un’esperienza completa, con tantissimi tipi di monitor per computer fissi tra cui è possibile scegliere, dai modelli più economici e compatti perfetti come soluzione salvaspazio, fino ai display di migliore qualità con supporto per la risoluzione Ultra HD 4K o standard superiori. Da non tralasciare è la connettività del pc, dai moduli Wi-Fi e Bluetooth alle porte per i collegamenti delle varie periferiche, analizzando gli standard e il numero di ingressi USB e HDMI disponibili.



I migliori pc fissi acquistabili oggi per ogni fascia di prezzo

Sul mercato si possono trovare diversi modelli di computer desktop, tra cui dispositivi tradizionali, tower pc da assemblare, mini pc e soluzioni all-in-one, con prodotti adatti a tutti i budget e computer più o meno compatibili con la personalizzazione avanzata.

Uno di migliori pc fissi Windows è senza dubbio Microsoft Surface Studio 2, un modello uscito qualche anno fa ma ancora oggi tra le opzioni più efficienti per i professionisti e le aziende, dotato di schermo da 28 pollici, una RAM da 16 GB, una memoria SSD da 1 TB e un potente processore Intel i7 quad-core a 2,9 GHz.

Nella fascia dei top di gamma è disponibile anche l’iMac 27” di Apple, in grado di fornire prestazioni di altissimo livello perfette per la progettazione grafica e il montaggio video. Questa versione dispone di un bellissimo display Retina 5K con True Tone, con la possibilità di configurare il pc con il poderoso processore Intel Core i9 10 core a 5,0 GHz, capace di supportare il multitasking delle applicazioni simultanee professionali come Autodesk e Matlab, abbinato alla spettacolare scheda grafica AMD Radeon Pro serie 5000.

In alternativa, è possibile optare per prodotti più economici, ad esempio preferendo le soluzioni all-in-one come il Lenovo AIO 3 IdeaCentre con display da 21,5 pollici Full HD, oppure l’Acer Aspire C24-963 con processore Intel Core i5.

Altrimenti, si possono comprare i componenti hardware separatamente, scegliendo tower pc low price dotati di caratteristiche tecniche adatte alle proprie esigenze, ai quali aggiungere monitor e periferiche a prezzi accessibili per mettere insieme un computer desktop performante a costi contenuti.