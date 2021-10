Comunali: Pd, a Caltagirone vince l'accordo con il M5s

CALTAGIRONE, 11 OTT "E' un risultato, che seppur in attesa dell'ufficialità, non esito a definire incoraggiante.

A Caltagirone Fabio Roccuzzo viaggia nettamente verso la vittoria al primo turno. Secondo i dati in nostro possesso, 25 sezioni scrutinate su 41, Roccuzzo è al 53,6% contro il 41,6% del candidato di Centrodestra". Lo afferma il segretario del Pd Siciliano, Anthony Barbagallo, commentando i dati che vedono in vantaggio con ampio margine il candidato sostenuto dai Dem, dal M5s e anche da 'Cento passi'.

"E' un risultato importante aggiunge Barbagallo se si considera che qui il Centrodestra si è presentato unito e compatto a sostegno del suo candidato. Ma qui a Caltagirone regge l'accordo tra Pd e Cinquestelle: un esito che conferma i risultati conseguiti anche nelle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre nel resto d'Italia. Caltagirone è il modello da seguire in Sicilia".

"Aspettiamo l'ufficialità ha detto Roccuzzo ma il trend di distacco sul candidato di centrodestra si conferma. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro per la mia città".

Il candidato del centrodestra è Sergio Gruttadauria, vice del sindaco uscente, Gino Ioppolo, che non si è ricandidato. Sono oltre il 2% ciascuno gli altri due candidati a sindaco: Giusy Aliotta e Roberto Gravina. (ANSA).