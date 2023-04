Comunali:Catania,De Luca,diserbante per mala pianta politica

CATANIA, 21 APR "A Catania è necessario il diserbante per sradicare la mala pianta politica".

Così il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, con una pompa irroratrice, aprendo una conferenza stampa convocata a Catania dal candidato sindaco di Sud chiama Nord Gabriele Savoca per presentare i punti programmatici per rilanciare la città.

"La città di Catania ha aggiunto De Luca deve stabilire se vuole continuare con i soliti personaggi che l'hanno portata sull'orlo del baratro o vuole finalmente cambiare restituendole la dignità che merita e lasciando che viva una nuova era politica con una proposta di Governo che rappresenta la rottura rispetto al passato e alle vecchie logiche. Il cambiamento deve partire dal palazzo municipale. Forza Catania! Oggi ci sono le condizioni per cambiare davvero".

"Crediamo che per ridare lustro alla nostra città ha detto Savoca bisogna partire innanzitutto da quello che in tutti questi anni è mancato. Bisogna ridare la dignità ai cittadini, bisogna ripartire anche dalle 'piccole cose'. Vogliamo una Catania pulita, sicura e trasparente. Si tratta di una grande proposta politica che disegna il ritorno di Catania al ruolo di guida dello sviluppo economico e sociale della Sicilia".

Tra i punti principali del programma efficienza amministrativa e servizi comunali; Ufficio del 'Garante dei cittadini'; mobilità; turismo; scuola e assistenza sociale; pesca; acqua; rifiuti; ambiente urbano e spazi verdi; sanità; sport; aree attrezzate di quartiere per artigianato e commercio; ordine pubblico; cultura e arte.

Savoca ha infine anticipato i prossimi appuntamenti in programma: lunedì 24 aprile alle 19 inaugurerà il comitato elettorale di piazza Manganelli 7; sabato 29 aprile alle 10 nel comitato elettorale presenterà della squadra di governo designata ad affiancarlo. (ANSA).