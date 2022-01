Comune Comiso affida all'esterno il museo di storia naturale

Comiso - Pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la gestione integrata del Museo Civico di Storia Naturale.

“Pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la gestione integrata del Museo Civico di Storia Naturale preordinato alla individuazione di un operatore economico a cui affidare in via diretta i servizi informativi, educativi, turistici e promo pubblicitari per la gestione integrata del Museo Civico di Storia Naturale del Comune di Comiso – spiega il sindaco di Comiso-.

Il soggetto affidatario dovrà garantire con proprio personale l'apertura e chiusura delle sale e degli spazi, la loro custodia, sorveglianza e controllo degli accessi, gestire la biglietteria, la prenotazione e prevendita, i servizi di reception, di accoglienza e di informazioni al pubblico, le visite guidate, le attività didattiche, nonchè le attività di valorizzazione e promozione del museo.

Le proposte possono essere presentate entro le ore 12.00 del 28 gennaio 2022. E’ importante questo affidamento all’esterno – ancora il primo cittadino – perché garantirà al museo l’apertura nei giorni festivi incentivando famiglie, persone singole e turisti, a venire a visitare questo nostro orgoglio che è il più importante, in tutta l’Italia meridionale, per la ricchezza dei reperti e che, purtroppo, non tutti ancora conoscono”.