Con 2 euro gioca e vince una casa e denaro

Modica- Con due euro giocate in una ricevitoria di via S.Cuore a Modica ha vinto una casa e denaro per un valore di un milione di euro . Il fortunato baciato dalla fortuna ha giocato due schedine con il gioco VinciCasa, che ogni giorno da la possibilità di vincere la casa dei sogni più 200.000€ subito.

Il primo premio del concorso Vincicasa è stato vinto probabilmente da un frequentatore del bar ricevitoria nella via commerciale del quartiere Sorda. Ha indovinato 5 numeri su 40 vincendo una casa + 200.000€ subito. Questi 200.000€ del primo premio verranno corrisposti subito, in denaro, e si potranno utilizzare come si vuole. La parte restante, invece, sarà destinata all'acquisto della casa dei sogni.