Con l'auto si schianta contro il guardrail, muore Cosimo, 46 anni

Trapani - Cosimo Accardi, 46enne di Alcamo, è morto dopo aver perso il controllo della sua Toyota Corolla che si è schiantata contro il guard-rail. Un impatto che non ha lasciato scampo all'uomo che è deceduto sul colpo. Da accertare le cause dell'incidente, nel quale non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Attorno alle 20, quando è sopraggiunta un'ambulanza del 118, per il 46enne non c’era più nulla da fare. Gravissimi i danni all’addome. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo e la polstrada che hanno atteso l’arrivo del magistrato di turno.