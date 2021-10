Concerto dell'istituto Verga a Modica

Modica - Si è svolta nei giorni Sabato 9, Domenica 10 e Lunedì 11 Ottobre il “Verga Concert in Fiera”, importante ed interessante manifestazione musicale a cura del Liceo Musicale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Verga” di Modica in un Centro Commerciale. Protagonisti del “Verga Concert in Fiera” sono stati gli alunni del Liceo Musicale coordinati da docenti in servizio presso lo stesso Istituto superiore. Ad aprire tale manifestazione “l’Ensemble di Archi” formata da alunni delle classi di Violino, Viola, Violoncello e Contrabbasso.

L’Orchestra d’Archi del Liceo Musicale Statale di Modica è stata impegnata nell’esecuzione dei Concerti di Vivaldi in Sol Maggiore e Do Maggiore per archi e Basso continuo, spiegano i Proff. Pietro Vasile e Daniele Rametta ed Emanuela Vadalà, docenti di violino all’unisono con il docente di Violoncello Jascha Parisi. La performance musicale “dell’Ensemble di Archi” ha continuato con l’esecuzione del Concerto per Violino di Kuchler, arrangiato per orchestra d’archi dal Prof. Antonio Francesco Musso, docente di Contrabbasso ed un inaspettato “Gabriel’s Oboe” del grande compositore Ennio Morricone. Al Basso Continuo Gabriel Iuvara, allievo di quito anno della prof. ssa Vernuccio.

La sera di Domenica 11 Ottobre scorso ha visto il coinvolgimento di un’altra realtà presente presso il Liceo Musicale dell’Istituto Superiore “G. Verga” di Modica ovvero la “Brass Ensemble” Gruppo di Ottoni che ha visto protagonisti alunni delle classi di Tromba, Corno, Trombone, Basso Tuba e la straordinaria partecipazione dell’alunno Vincenzo Caschetto alle percussioni/batteria.

Accattivante il programma eseguito dall’Ensemble di Ottoni che ha spaziato da brani storici di famosi autori come i Queen, Michael Jackson, Elton John, Coldplay a temi di colonne sonore del grande compositore John Williams e della Disney, e terminare con il tema della colonna sonora “Il buono, il brutto ed il cattivo” composta dal compianto M° Ennio Morricone trascritta ed arrangiata, per l’occasione, dal Prof. Salvatore Incatasciato, docente di Corno.

Lunedì 12 Ottobre è stata la volta del “Percussion Ensemble-Drums Together” gruppo presente presso il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, ideato e realizzato dal prof. Giuseppe Valenti con la collaborazione del Prof. Vincenzo Miracula e formato da alunni che rappresentano l’eccellenza della classe di percussioni. Tale gruppo ha eseguito brani come Rocket Takeoff, Easy Blues, Yzzi Beat, What Cha Like del famoso compositore Eckhard Kopetzkj deliziando il numeroso e caloroso pubblico.

Numerosi i primi premi vinti dal gruppo Drums Together in tutta Italia ed i riconoscimenti tra i quali si ricorda la partecipazione all’inaugurazione di apertura della 16^ Quadriennale d’Arte di Roma nel 2019.

A conclusione della partecipazione dei gruppi del Liceo Musicale dell’Istituto Superiore “G. Verga” di Modica, sottolinea ancora la Prof.ssa Loredana Vernuccio, un particolare ringraziamento al Dirigente Scolastico Prof. Alberto Moltisanti, ed a tutti i docenti che hanno reso possibile il “Verga Concert in Fiera” ed in particolare ai docenti coinvolti Proff. Paolo Ilacqua, Salvatore Incatasciato, Leandro Rosa, Stefano D’Amico, Vincenzo Monaca e Santo Piccione.