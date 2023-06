Concerto, il teatro in posa a Comiso

Comiso - Immagini e musica insieme per un nuovo racconto. Sabato 24 giugno si è tenuto presso la Fondazione Bufalino di Comiso il concerto per immagini intitolato "Il Tempo in Posa". La performance ha visto la partecipazione del fotografo Pino Ninfa, che ha proiettato le sue fotografie, e dei musicisti Umberto Petrin e Marco Colonna, che hanno improvvisato sul testo "Il Tempo in Posa", antologia di foto introdotta dallo scrittore Gesualdo Bufalino, che fu il primo testo a rivelarlo al panorama letterario nazionale.

L'obiettivo della performance, uno degli appuntamenti di punta del festival culturale "L'ingegnere di Babele", era quello di offrire al pubblico un viaggio nella memoria, attraverso suoni e immagini che raccontano le identità del passato richiamandosi agli stili fotografici del XIX secolo, quando l'utilizzo delle macchine fotografiche iniziò lentamente a diffondersi. La fotografia di Pino Ninfa è stata la protagonista perfetta per la performance musicale, catturando i passaggi e i passaggi di tempo attraverso soggetti in posa che durano secoli o svaniscono in un attimo. Il viaggio nel tempo è stato accompagnato dalle note di Petrin e Colonna, che hanno creato un'atmosfera suggestiva e coinvolgente, dando vita a un'esperienza unica che ha lasciato il pubblico senza parole.

Il jazz, grande passione di Bufalino, è stata la fonte di ispirazione per la performance, che si è mossa tra improvvisazioni sonore e visive, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. Attraverso suoni e immagini, la performance ci ha portato a scoprire che il tempo non è solo un nemico da sconfiggere, ma anche un alleato meraviglioso che ci aiuta a cogliere l'attimo e a ritrovare gesti antichi in un mondo moderno. La terza edizione del festival culturale "L'Ingegnere di Babele" si concluderà sabato sera 1 luglio con lo spettacolo teatrale "L’uomo invaso" con la regia di Alessandro Romano, che si terrà sempre presso la Fondazione Bufalino. La manifestazione è dedicata all'arte e alla cultura, offrendo al pubblico un'ampia gamma di eventi, tra cui concerti, spettacoli teatrali, appuntamenti letterari e incontri con gli artisti.

Gli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgono presso il loggiato della Fondazione Gesualdo Bufalino, in Piazza delle Erbe 13. Il festival gode del contributo di numerose istituzioni, tra cui il Comune di Comiso, l'Assemblea Regionale Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la Camera di Commercio del Sud Est, la Banca Agricola Popolare di Ragusa e la sponsorizzazione di Agriplast Vittoria. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri tel. 0932.712273 - cell. 370.1268132 o visitare il sito web www.fondazionebufalino.it.