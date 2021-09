Concessioni selvagge: strade invase da tavoli, impossibile muoversi VIDEO

Catania - Via Gemmellaro, nel pieno centro del capoluogo etneo, è solo una delle molte strade invase da tavolini e gazebo di ristoranti e locali a cui è concesso di sfruttare gratuitamente le carreggiate, per ovviare alla minor capienza disponibile durante il lockdown e in zona gialla.

Qualche esercente però se n’approfitta e va “ben oltre il suolo pubblico concesso”, denuncia il comitato di quartiere: i residenti, oltre a dover affrontare gincane tra le sedie per rincasare, non riescono più nemmeno a trovare un parcheggio.