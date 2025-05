Conclave, “Extra Omnes”: inizia l’elezione del nuovo Papa. FOTO

Città del Vaticano - Oggi è iniziato il Conclave per l'elezione del nuovo Papa. La giornata si è aperta alle 10 con la Messa Pro eligendo pontifice, terminata alle 11.23. Alle 16.30, dopo la preghiera nella Cappella Paolina, i 133 cardinali sono entrati in Cappella Sistina e hanno cantato l’inno Veni creator spiritus per invocare la discesa dello Spirito santo. Poi hanno giurato sul Vangelo. Il Maestro delle celebrazioni liturgiche, monsignor Diego Ravelli, ha pronunciato l’Extra Omnes, “fuori tutti” e tutte le persone non partecipanti al Conclave sono state allontanate. Sono cominciate ufficialmente le votazioni. La prima fumata è attesa non prima delle 19.