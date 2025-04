Conclave, ufficiale la data di inizio: via il 7 maggio. 133 Cardinali elettori

Città del Vaticano - Il Conclave comincia il 7 maggio. Decisa la data ufficiale di inizio.

La decisione è stata presa dalle congregazioni generali dei cardinali al termine della riunione convocata oggi, 28 aprile. Gli elettori si preparano ad alloggiare, fra una settimana, nella casa Santa Marta, le congregazioni generali dei cardinali devono definire la «conveniente sistemazione» degli elettori nella Domus Sanctae Marthae, l’albergo vaticano dove Papa Francesco scelse di passare l’intero pontificato. E già il fatto che questo sia l’ultimo problema pratico rimasto in sospeso, fa capire che ormai ci siamo.

La Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis definisce le regole della Sede Vacante e stabilisce che l’elezione dev’essere convocata dopo quindici «interi» dalla morte del Papa e comunque «al massimo» entro venti giorni. Poiché Francesco è morto il 21 aprile, significa una data compresa tra il 6 e l’11 maggio, o dal 5 al 10 secondo le interpretazioni, fermo restando che la congregazione dei cardinali ha la facoltà di anticipare la data, se sono già arrivati tutti a Roma.

Come funziona il Conclave

«Extra omnes», «Fuori tutti», è la frase con cui si sigilla l'inizio del Conclave. A scegliere il Papa sono i cardinali elettori, che devono avere meno di 80 anni. Durante il periodo di voto, dal 2005 sono alloggiati presso Santa Marta e hanno il divieto di usare qualsiasi dispositivo o di mettersi in contatto con l'esterno. Le regole delle votazioni seguono le norme promulgate da papa Giovanni Paolo II nel 1996 con la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, poi modificate da Benedetto XVI il 26 giugno 2007. Secondo le nuove disposizioni, dopo la 33esima o 34esima votazione si passa al ballottaggio tra i due cardinali che avranno ricevuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio, ma rimane necessaria una maggioranza dei due terzi. Ogni giorno, per eleggere il successore di Bergoglio, ci saranno due fumate: una alla fine della mattina (intorno alle ore 12) e l’altra alle 19. Alla fine di ogni votazione, le schede vengono bruciate con l'aggiunta di un colorante: nero, in caso di mancate elezioni; bianco, qualora sia stato scelto il nuovo Santo Padre. Il fumo, che si alza dal comignolo del Palazzo apostolico, dà anche ai fedeli riuniti in piazza San Pietro la notizia della mancata o avvenuta elezione. A elezione avvenuta, se il prescelto accetta la nomina dal comignolo uscirà la fumata bianca e nello stesso momento le sei campane di San Pietro suoneranno a festa. I rintocchi a festa hanno sempre scandito l'arrivo del nuovo Papa. Nella sagrestia della Sistina viene preparata una stanza con gli abiti per il nuovo Pontefice. Una volta eletto, il Papa raggiunge, da una piccola porta sulla parete absidale della Sistina, la «stanza delle lacrime», chiamata così perché è il luogo dove il prescelto sfoga l'emozione fino a quel momento trattenuta.

La procedura di voto

L’ultimo cardinale diacono sorteggia tre Scrutatori, tre Revisori e tre Infirmatari (per raccogliere le schede nell’eventualità di elettori costretti a restare nella propria stanza) - I Cerimonieri consegnano almeno due o tre schede bianche a ogni elettore, poi abbandonano la Sistina - Ogni cardinale compila in segreto la scheda, scrivendo il nome di chi elegge - Piega a metà la scheda e tenendola sollevata e ben visibile si reca all’altare - Il cardinale giura «Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto». Depone la scheda su un piatto e la fa scivolare dentro un calice, usato come urna - A fine votazione il primo scrutatore agita più volte l’urna per mescolare le schede e il terzo scrutatore trasferisce le schede, a una a una, dentro un altro calice. - Gli scrutatori si siedono a un tavolo posto davanti all’altare. Il primo scrutatore apre una scheda alla volta e legge il nome; il secondo ripete la procedura. Il terzo scrutatore annota il nome e lo legge a voce alta, poi fora le schede con un ago in corrispondenza della parola «Eligo» e le lega tutte insieme con un filo - I tre Revisori ricontrollano schede, annotazioni e somme. Il Camerlengo raccoglie gli appunti e redige un verbale con il risultato. Tutte le carte vengono bruciate nella stufa, con un additivo chimico per cambiare il colore della «fumata».

133 elettori

I cardinali elettori da 135 attualmente sono scesi a 133: lo spagnolo Antonio Canizares e l’arcivescovo emerito di Sarajevo Vinko Puljic hanno fatto sapere che non potranno partecipare al voto per ragioni di salute. E non è ancora risolto il giallo legato al cardinale Angelo Becciu che rivendica di potere esercitare il dovere di voto.