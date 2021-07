Concluso il Master Camp del Valencia a Scicli

Scicli - Si è concluso il primo Camp Valencia organizzato dall'ASD Scicli Bruffalori, tenuto dal 4 luglio a venerdì 9 al Polivalente di villaggio Jungi, col patrocinio del Comune.

Hanno partecipato 47 atleti provenienti da Scicli, Modica, Ragusa, Giarratana, Monterosso Almo, Roma, Milano e Malta. E' stata una settimana intensa di allenamenti con la metodologia del Valencia, e durante il campus gli atleti hanno avuto modo di divertirsi con momenti relax in piscina, facendo lezioni di lingua spagnola, ospiti al Donnalucata Resort.

Piccolo neo, l'infortunio al giovane calciatore Giovanni Buscema, che ha rimediato una lussazione della rotula. La società gli augura una buona guarigione. La società, prima della chiusura del Camp, ha organizzato, giovedì 8 luglio, in collaborazione con Esplorambiente, un trekking cittadino coinvolgendo giocatori e famiglie per far conoscere Scicli; alla fine l'assaggio dei prodotti tipici locali al convento del Rosario. Il Bruffalori ringraziano gli sponsor per la buona riuscita della manifestazione e dà l'arrivederci al prossimo anno.