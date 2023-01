Concorsi, 195 posti per OSS, i bandi per partecipare

Roma - Pubblicati in GAZZETTA UFFICIALE e non 3 CONCORSI PUBBLICI per un totale di 195 posti a tempo indeterminato e pieno per OPERATORI SOCIO SANITARI.

195 posti per OSS, CONCORSI PUBBLICI gennaio 2023

Caratteristiche OSS: La sua attività lavorativa è orientata al soddisfacimento dei bisogni primari delle persone ed a favorire il benessere e l’autonomia delle stesse. L’OSS può svolgere l’attività in: Ospedali pubblici, Strutture socio sanitarie private o convenzionate come le R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale), R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile per disabili di tipo “A” e “B”), Comunità per minori/psichiatriche/cliniche di recupero, Servizi di assistenza domiciliare specializzata presso consorzi dei servizi sociali o privati e Scuole: assistenza alunni con disabilità durante l’orario scolastico.

100 posti CONCORSO per OPERATORI SOCIO SANITARI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, a tempo indeterminato, con riserva di trenta posti a favore dei volontari delle Forze armate ASP CITTA’ DI BOLOGNA. (GU n.3 del 13-01-2023).

SCADENZA: 12 febbraio 2023

BANDO COMPLETO: 100 POSTI OPERATORE SOCIO SANITARIO NUOVO CONCORSO ASP CITTA’ DI BOLOGNA

89 posti CONCORSO per OPERATORI SOCIO SANITARI

Procedura di stabilizzazione del personale precario dell’area del comparto per la copertura di ottantanove posti di operatore socio sanitario, categoria BS. (GU n.2 del 10-01-2023) AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO «S. GIOVANNI- ADDOLORATA» DI ROMA.

SCADENZA: 9 febbraio 2023

DOCUMENTO COMPLETO: 89 POSTI PER OPERATORI SOCIO SANITARI AVVISO PUBBLICO 2023, AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA