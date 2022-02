Concorsi, 3 mila posti a Presidenza Consiglio e Ministeri. Anche diplomati

Roma - Sono stati indetti tre concorsi per migliaia di lavoro alla Presidenza del Consiglio dei ministri e in diversi ministeri. E’ possibile già presentare domanda visto che i bandi sono tutti aperti e scadono alle 14 del 7 febbraio. Tutti, allo stesso modo, puntano ad assunzioni a tempo indeterminato nel corso di quest’anno.

Il bando più importante prevede l’assunzione di 2.293 dipendenti da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato. Per partecipare serve il diploma. Gli altri due bandi sono invece aperti solo ai laureati, senza specifica di materia, e prevedono: uno l’assunzione di 225 unità di personale non dirigenziale di area terza, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico. L’altro, l’assunzione di 296 unità di personale non dirigenziale di terza area, sempre a tempo indeterminato, per il Ministero dell’Economia. Sempre al ministero dell’Economia verranno assunti quest’anno, con concorso che scade il prossimo 4 febbraio, venti dirigenti di seconda fascia, in prova, a tempo indeterminato, da destinare a funzioni ispettive in materia di finanza pubblica.

Per essere assunti a tempo indeterminato, si deve superare un iter “semplificato”, ovvero secondo le novità introdotte dal Governo nel corso del 2020. Ci sarà dunque una prima prova selettiva a crocette per ogni codice di concorso. Dopo la valutazione dei titoli dei candidati risultati idonei. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso redigerà quindi la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta a quelli ottenuti dalla valutazione dei titoli.

Per il concorso per l’assunzione di 2.293 dipendenti a palazzo Chigi e nei ministeri sono tre i profili ricercati: Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale per cui si assumeranno 1.250 dipendenti. Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico, per cui si cercano 464 unità di personale. Infine si cercano 579 unità di personale con profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario.

Laureati al Mise

Al Ministero dello Sviluppo economico il bando riguarda i laureati su quattro aree. Profilo funzionario tecnico delle telecomunicazioni, per cui si cercando 120 dipendenti, in possesso di competenze in materia di elettronica e di sistemi di telecomunicazione; Profilo funzionario informatico, per cui si cercano 45 in possesso di competenze in informatica e in sicurezza informatica; Profilo funzionario tecnico, per cui si cercano 50 esperti in materie inerenti all’automazione, all’ingegneria civile ed edile e all’ingegneria elettrica ed elettronica nonché alle discipline fisiche, chimiche e biologiche; Profilo funzionario statistico, per cui si cercano 10 dipendenti in possesso competenze in materia di scienze statistiche e scienze statistiche attuariali e finanziarie e matematica applicata.