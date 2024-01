Concorsi Iblea Acque, caos, tegola su Poidomani, Sindaci: Correggete bando

Ragusa - Emergono ancora una volta gravi criticità nel bando per la selezione di dirigenti e funzionari da reclutare all’interno della Iblea Acque. È la seconda volta che vengono modificate le modalità di partecipazione col bando attualmente in corso. I sindaci facenti parti del comitato di controllo analogo e presieduti dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì non l’hanno presa bene. Tornare indietro e ammettere per la seconda volta le “sbavature” non contribuisce a dare credibilità alla società, presieduta dall’ing. Franco Poidomani.

La denuncia del consigliere comunale di Ragusa della lista Generazione Gaetano Mauro ha sollevato non solo il polverone mediatico, ma ha messo a nudo le fuorvianti modalità di partecipazione alla selezione. “Quel bando l’hanno cucito su misura”, aveva tuonato Mauro, che si era rivolto anche alla Magistratura.

“Ci sono alcune coincidenze che valgono più di un gioco del destino- ha detto Mauro-. Avevamo denunciato una prima volta le gravi criticità amministrative contenute nel bando e il Comitato era dovuto intervenire di fronte alle lapalissiane inadempienze. Adesso si accorgono che hanno sbagliato ancora. Intollerabile”. Il Comitato di Controllo Analogo di Iblea acque S.p.A. a questo punto ha proposto all’amministratore unico delle modifiche.

Per il reclutamento di 2 dirigenti: non bisogna fissare requisiti aggiuntivi rispetto all’esercizio comprovato della funzione di dirigente; per i candidati che hanno svolto mansioni di funzionario-quadro, richiedere il requisito della abilitazione professionale, senza limite temporale minimo. Per il reclutamento di 4 funzionari: prevedere il requisito della abilitazione professionale senza limite temporale minimo; bisogna sostituire le denominazioni delle lauree richieste con quelle rispondenti alle classi attualmente vigenti, facendo valere le equipollenze; e inoltre, bisognerà prevedere uno spostamento di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli avvisi rivisti, della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.