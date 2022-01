Concorsi, il Ministero della Giustizia assume 140 funzionari contabili

Roma - E’ stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 140 posti a tempo indeterminato, profilo di Funzionario Contabile, III Area funzionale, fascia retributiva F1 – nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia.

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorre avere conseguito il diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche; laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze economico-aziendali; laurea specialistica (LS): 64/S scienze dell’economia, 84/S scienze economico-aziendali; ovvero titoli equiparati ed equipollenti.

Una prova scritta e una prova orale

La selezione prevede una prova scritta e una prova orale che comporterà anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle capacità e competenze relative all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

Presentazione delle domande in modalità telematica entro il 27 gennaio

Il termine per inviare le domande è il 27 gennaio 2022. La domanda di partecipazione deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche.

Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il bando è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia.