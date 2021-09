Concorsi per la pubblica amministrazione, i bandi di settembre

Concorsi pubblici per oltre 11 mila assunzioni nella pubblica amministrazione. Sono tante le opportunità per entrare nel settore pubblico in questo mese di settembre, con inserimenti che prevedono contratti a tempo indeterminato di diverse figure professionali e sono rivolti sia candidati diplomati che a laureati di ogni età o a chi ha la licenza media. Ecco alcuni dei concorsi in scadenza per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione.

Concorso Agenzia delle Entrate per 2320 funzionari amministrativi

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per 2320 funzionari amministrativi. Le assunzioni saranno realizzate presso la sede centrale a Roma e presso le Direzioni Provinciali e Regionali, presenti in tutta Italia. La selezione è rivolta a candidati laureati, i quali saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e impiegati per attività amministrativo-tributaria. Il termine per presentare la domanda scade il 30 settembre 2021.

Concorso Agenzia delle Entrate per 100 funzionari informatici

Altro concorso delle Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 100 funzionari informatici. La selezione è rivolta ai candidati laureati ed è previsto un con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La scadenza entro la quale è possibile candidarsi è fissata al 30 settembre 2021.

Concorso Ministero della Giustizia per 8171 addetti ufficio processo

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per l’assunzione di addetti Ufficio per il processo, finalizzato alla copertura di 8171 posti di lavoro. Le sedi di lavoro sono distribuite in tutta Italia e possono partecipare candidati laureati. Si tratta di uno dei concorsi con più posti attualmente attivi. Le candidature devono essere presentate entro il 23 settembre.

Concorso per 500 tecnici Pnrr e per il Mef

Aperto il concorso per 500 assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale, di cui 80 da assegnare al Ministero dell’Economia e delle finanze e 420 alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Pnrr. Le risorse saranno inquadrate nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 20 settembre 2021.

Concorso Marina Militare per 212 volontari Vfp 4

Altro concorso è quello per reclutare 212 volontari Vfp 4 nelle Forze speciali e componenti specialistiche della Marina Militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto. La selezione è rivolta ai volontari in ferma prefissata di un anno della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. La domanda deve essere presentata entro il 12 settembre 2021.

Concorso Ministero della Cultura per 150 assistenti alla custodia e vigilanza

Il Ministero della Cultura ha pubblicato il concorso pubblico per 100 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza e per 50 operatori alla custodia, vigilanza, accoglienza. Il personale assunto potrà lavorare presso musei, archivio di Stato, gallerie d’arte, parchi archeologici, biblioteche, complessi monumentali. Possono presentare la domanda i candidati diplomati e in possesso di licenza media. Sono previste due distinte procedure concorsuali.