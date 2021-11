Concorsi, Protezione Sicilia Sicilia assume 28, fra ingegneri e laureati

Palermo - Pubblicato il nuovo bando della Protezione Civile Regionale che prevede l’assunzione di divere figure professionali. Il termine ultimo per presentare le domande è per venerdì 3 dicembre.

Si tratta di un concorso pubblico per titoli ed esame scritto, che prevede l’inserimento di funzionari in categoria D, posizione economica 1. L’offerta di lavoro Protezione Civile Sicilia riguarda i seguenti profili professionali: 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica; 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in geotecnica; 8 geologi; 4 laureati in Giurisprudenza.

I candidati, per poter presentare la propria candidatura, devono obbligatoriamente essere in possesso dello Spid (sistema pubblico di identità digitale). Chi intende partecipare alla selezione deve registrarsi utilizzando, esclusivamente ed a pena di esclusione, alla piattaforma specifica.

Qualora la domanda di partecipazione inoltrata risulti idonea, è prevista una prova scritta. Si tratta di in un test con 40 domande con risposta a scelta multipla da risolvere in quaranta minuti. Si potrà ottenere un punteggio massimo di 20 punti. Le domande del test riguarderanno argomenti selezionati in base al profilo a cui s’intende fare domanda. Tutti i dettagli sono pubblicati sul bando pubblicato dalla Regione Siciliana.