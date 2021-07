Concorsi pubblici, quando la commissione è più ignorante dei candidati

Ragusa – Risposte sbagliate ai quiz concorsi pubblici, non dei candidati ma degli stessi cervelloni che li hanno preparati. Accade al concorso da 460 posti dell'Agenzia delle Dogane: oltre 850 quiz - su cui si erano già preparati gli aspiranti doganieri - sono stati misteriosamente eliminati dalla "banca dati" a pochi giorni dalla prova preselettiva. Erano sballati e arzigogolati come quelli rimasti nel sistemone e proposti ai concorrenti?

Un tentativo in extremis di superare il record di 99% bocciati del Concorsone di Roma? Per essere proprio sicuri di non dover assumere nessuno è stato anche imposto - in maniera del tutto inedita - il divieto assoluto di utilizzare carta e penna per i calcoli matematici necessari a risolvere problemi e ragionamenti di logica. Nell’era digitale, computi e operazioni vanno svolte a mente: manco Einstein! Ma veniamo alle illogiche risposte considerate corrette dalla commissione.

"Non è un sinonimo di inadatto": tra appropriato, opportuno e congruo è considerata giusta quest'ultima. "Qual è il sinonimo di opaco": per i dirigenti della Pa la risposta corretta è la C, lucido. In un'altra, che chiedeva di completare una serie di aggettivi, presuntuoso era presente in due opzioni diverse, la A e la C. Non va meglio con l'inglese: anche qui a una domanda figurava due volte la stessa risposta, watching. E ancora: alla richiesta "Which one is different?" tra on monday, on the afternoon e at eight o'clock la risposta esatta sarebbe la seconda. E a chi "sbaglia" viene tolto un terzo di punto.

Sono solo esempi: 10 quiz su 50 sono risultati errati o arzigogolati all'inverosimile, senza alcuna attinenza col ruolo ricercato e ancor meno capacità di selezionare e individuare i profili migliori. Figuriamoci con quale acume e preparazione gli ingegneri della pubblica amministrazione affrontano ogni giorno il duro lavoro per cui li paghiamo: sono talmente presi da ispezioni e controlli, che non hanno neanche il tempo di ricontrollare i propri orrori. Vorremmo farla noi una domanda a loro: ma come avete fatto ad essere assunti e a fare carriera? Non ci sono opzioni, la risposta è libera.