Concorso da 2293 posti per diplomati in vari Ministeri. Prova unica

Roma - Nella Gazzetta ufficiale concorsi del 31 dicembre è stato pubblicato un bando di concorso per nuove assunzioni Ripam di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, di diversi profili. I concorsi Ripam previsti per quest’anno ricominciano con migliaia di assunzioni presso Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato.

I 2293 posti sono così distribuiti:

A. Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui: n. 100 da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2); n. 756 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2); n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2); n. 60 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

B. Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) n. 464 di cui: n. 20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3); n. 56 da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, uffici centrali (Area II-F2); n. 268 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2); n. 100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2); n. 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

C. Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) n. 579 di cui: n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3); n. 274 da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2). V. allegato 1; n. 205 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);n. 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Come fare domanda al concorso Ripam 2022

Per fare domanda al nuovo concorso Ripam occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, a decorrere dal 7 gennaio 2022 alle ore 12,00. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema « Step-One 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo « https://ripam.cloud/ », previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le domande possono essere presentate fino al 7 febbraio.

Cosa prevede il concorso

Il concorso prevede:

a) una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

b) la valutazione dei titoli che verrà effettuata con le modalità previste dall’art. 7 solo a seguito dell’espletamento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei.