Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra di Fiati a Modica

Modica - Dal 15 al 17 Novembre a Modica si è tenuta la III edizione del Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra Fiati intitolato al celebre Direttore d’Orchestra “Frederick Fennell”; un evento organizzato dal Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, con il supporto della Fondazione Teatro Garibaldi e il Patrocinio del Comune di Modica. Per l’occasione Modica ha ospitato 28 Direttori d’Orchestra di altissimo livello provenienti da tutto il mondo che si sono misurati in prove di direzione e concertazione al fine di aggiudicarsi il prestigioso trofeo “Frederick Fennell”. La competizione si è articolata in tre fasi: Eliminatoria, Semifinale e Finale; ciascuna di queste ha impegnato i partecipanti a dirigere i programmi musicali stabiliti dal regolamento con i rispettivi ensemble strumentali a supporto, ovvero: il Decimino di Fiati per la prova eliminatoria, l’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” per la semifinale e la Gustav Holst Wind Symphony per la finale; tutti ensemble orchestrali costituti da professionisti operanti nel territorio ibleo e nelle province limitrofe nonché da docenti del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, docenti provenienti dalle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale e dalle nuove leve del territorio, studenti ed ex studenti del Liceo Musicale modicano oggi allievi presso i Conservatori di musica siciliani. Il Direttore Artistico dell’evento è il prof. Mirko Caruso, docente titolare della cattedra di Clarinetto e responsabile per il Progetto Orchestra del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica.

I tre direttori che hanno conquistato l’accesso alla fase finale in sono stati: il M° Amakasu Hirokazu dal Giappone, il M° Liang Songwei dalla Cina e il M° Romero Gonzalez Borja alla Spagna; al termine del concerto, la Giuria ha decretato il podio della corrente edizione del premio “Frederick Fennell”. Il trofeo è stato conquistato dal M° Liang Songwei (Cina) seguito dal M° Amakasu Hirokazu (Giappone) e dal M° Romero Gonzalez Borja (Spagna) ai quali la giuria ha assegnato il Secondo Premio Ex-equo.