Concorso Ministero degli Esteri, 1200 posti disponibili

Roma - Nuovi concorsi pubblici in arrivo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ne potrà bandire anche più di uno nel 2023 e nel 2024 per realizzare oltre 1200 assunzioni di personale. In particolare, i posti di lavoro nel Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale da coprire sono rivolti alle seguenti figure: 600 assistenti; 620 funzionari. Numero, però, che potrebbe aumentare. I vincitori dei concorsi Maeci 2023 e dei concorsi Maeci 2024 saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Saranno inquadrati nell’Area degli assistenti e nell’Area dei funzionari in base al nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Ccnl 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

Le domande di partecipazione ai concorsi Ministero degli Esteri andranno presentate con modalità telematica, tramite la piattaforma inPA. Per compilare e inviare le istanze, i candidati dovranno autenticarsi utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie, Cne o eIDAS. Inoltre, dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) personale o un domicilio digitale.

Ecco i titoli di studio richiesti per il concorso funzionari Maeci 2023: laurea triennale in Ingegneria dell’informazione, Scienze e tecnologie fisiche, Scienze e tecnologie informatiche, Scienze matematiche e laurea Magistrale.