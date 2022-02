Concorso per 300 posti nei vigili del fuoco, come fare la domanda

A concorso 300 posti di lavoro, banditi dal ministero dell’Interno, per entrare a far parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Alla selezione - per presentare la domanda c'è tempo fino al 28 marzo 2022 - possono partecipare i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Concorso per vigili del fuoco 2022, i requisiti

Per partecipare al concorso per vigili del fuoco è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ecco i principali, per i dettagli è possibile consultare il bando cliccando qui: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; età non superiore ai 26 anni (il limite di età è fissato in 37 anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi, in possesso degli altri requisiti previsti dal bando); diploma di istruzione secondaria di secondo grado; non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati né aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o essere stati sottoposti a misura di prevenzione; non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale.

Concorso per vigili del fuoco, riserve

Dei 300 posti ci sono alcune riserve, ma quelli non coperti saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria agli altri idonei: il 45% dei posti ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; il 35% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.

Concorso per vigili del fuoco, le prove

Il concorso prevede una prova preselettiva e 3 prove d’esame. La preselezione, che si svolgerà in sedi decentrate o in via telematica da remoto, consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla. I temi riguardano la storia d’Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica. Ci saranno poi quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, per valutare le capacità intellettive e di ragionamento e quesiti per accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

I candidati che supereranno la preselezione dovranno affrontare 3 prove d’esame motorio-attitudinali:

- prima prova: valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria;

- seconda prova: valutazione resistenza;

- terza prova: valutazione acquaticità.

Concorso per vigili del fuoco, come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso per 300 posti di vigili del fuoco deve essere presentata per via telematica entro il 28 marzo 2022 esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni. Per accedere all’applicazione è obbligatorio essere in possesso di Spid.