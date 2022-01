Concorso per 5410 diplomati e laureati al Ministero della Giustizia

Roma - Nuove assunzioni presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le nuove assunzioni sono previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il piano preparato dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese e in questo caso specifico per accellerare quelle che saranno le operatività relative alla la riforma giudiziaria.

POSTI MESSI A CONCORSO:

1660 posti per LAUREATI - Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in:

- Tecnico IT senior - informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti

- Tecnico di contabilità senior - economia e commercio, scienze politiche o equipollenti

- Tecnico di edilizia senior - ingegneria, architettura o equipollenti

- Tecnico statistico - scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti

- Tecnico di amministrazione - giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti

- Analista di organizzazione - giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed equipollenti.

750 posti per DIPLOMATI Tecnici

- Tecnico IT junior - diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica/ Informatica e Telecomunicazioni o titoli di studio equipollenti

- Tecnico di contabilità junior - diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico - Settore Economico o titoli di studio equipollenti

- Tecnico di edilizia junior - diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio o titoli di studio equipollenti.

3000 posti per DIPLOMATI

- Operatore di data entry - si accede con qualunque diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Per quanto riguarda le sedi alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato indica già il distretto di corte di appello dove andrà a lavorare se risulterà tra i vincitori.

Retribuzione lorda annua

- Laureati € 42.297,47

- Tecnici Diplomati € 36.347,31

- Diplomati € 34.422,28