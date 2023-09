Concorso per un posto da bibliotecario a tempo indeterminato

Vercelli - Nuovo bando di concorso pubblico finalizzato all’assunzione di addetti alla biblioteca a tempo indeterminato. Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di sette persone di personale di Categoria, per i servizi di supporto alle procedure amministrative delle Strutture dell’Università del Piemonte Orientale, sedi di Vercelli, Novara e Alessandria. Lo stipendio è di circa 1.500 euro.

I requisiti

Ci vuole cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, fatta salva la conoscenza della lingua italiana; godimento dei diritti politici, possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di maturità, essere maggiorenni, posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all’anno 1985, non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare, non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti.

La domanda scade il 11 Ottobre 2023.