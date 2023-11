Conducente salvato da auto in bilico a 40 metri d'altezza

Enna - I vigili del fuoco di Enna sono intervenuti per salvare il conducente di una auto, modello Alfa Romeo 147, uscita fuoristrada e fermatasi in bilico sul ciglio di una scarpata a circa 40 metri di altezza nel territorio di Centuripe. Per estrarre il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, sono intervenuti i pompieri. Il giovane, una volta estratto dall’abitacolo, è stato poi trasportato all’ospedale San Marco di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi necessari ad accertare le cause dell’incidente. Il giovane è rimasto gravemente ferito.