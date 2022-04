Confcommercio, in Sicilia l'illegalità costa 1,2 miliardi

PALERMO, 20 APR Anche in Sicilia si celebra la nona edizione della Giornata di Confcommercio "Legalità, ci piace" e viene fuori che nell'Isola i costi dell'illegalità ammontano a 1,2 miliardi di euro.

Contraffazione, abusivismo, pirateria, estorsioni, usura, infiltrazioni della criminalità organizzata, furti, rapine, taccheggio, corruzione alterano la concorrenza, comportano la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. "Il perdurare della pandemia commenta il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti hanno determinato la necessità di concentrare l'attenzione su fenomeni criminali quali l'usura e sui tentativi di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico".

Le imprese che non hanno ricevuto pieno soddisfacimento della propria richiesta di credito, sono quelle sulle quali è stata calcolata, dall'Ufficio Studi, la platea di attività "potenzialmente" esposte a rischio usura. Dai dati emerge che, in Sicilia, quasi il 14% delle imprese del terziario di mercato percepisce un peggioramento della sicurezza nel 2021. L'usura è il fenomeno percepito in maggior aumento nel terziario di mercato (il 27%). Il trend è più marcato in Sicilia dove l'usura è indicata in aumento dal 31% delle imprese.

Il racket è in crescita, stando alla percezione manifestata dal 21% degli imprenditori intervistati. L'11% ha avuto notizia diretta di episodi di usura o estorsione. Il 17,7% è molto preoccupato. Di fronte all'usura e al racket, il 58,4% degli imprenditori ritiene che si dovrebbe denunciare, il 33,6% non saprebbe cosa fare, il 6,4% pensa di non poter fare nulla.

Almeno tremila imprese del commercio, della ristorazione e della ricettività, nell'isola, sono oggi ad elevato rischio usura. Quali le stime di Confcommercio? L'illegalità costa alle imprese siciliane del commercio e dei pubblici esercizi quasi 1,2 miliardi di euro all'anno e mette a rischio circa diecimila posti di lavoro. La perdita annua in termini di fatturato e di valore aggiunto è pari al 6,3%.

In Sicilia l'abusivismo commerciale costa 500 milioni di euro, nella ristorazione pesa per 200 milioni, la contraffazione per 150 milioni, il taccheggio per 100 milioni. Altre voci incidono per 250 milioni. (ANSA).