Congiunzione tra la falce della Luna e Giove: stasera l'abbraccio astrale

Ragusa - Questa sera potremo ammirare nel firmamento notturno una spettacolare congiunzione astrale tra Giove, – il più grande pianeta del sistema solare, e la sottile falce di Luna crescente. Un evento significativo poiché, come ricordato dall'Unione astrofili italiani, per diverse settimane non potremo più osservare congiunzioni serali tra la Luna e i pianeti: da giovedì, infatti, si incontreranno per un po' soltanto all'alba.

Oggi, mercoledì, la congiunzione astrale tra la falce e il gigante gassoso inizierà attorno alle ore 18:00, quando il cielo si farà sufficiente buio, permettendo la comparsa del pianeta. La Luna è già presente e visibile, sebbene soltanto con un falcetto estremamente sottile; del resto il novilunio è stato appena raggiunto, alle 06:46 di ieri, martedì 1 febbraio. Stanotte i due oggetti celesti si incontreranno esattamente a Sud Ovest, nel cuore della costellazione dell'Acquario.

Giove si troverà poco più in alto, spostato di pochi gradi leggermente sulla destra del satellite terrestre. Riconoscerlo sarà piuttosto semplice: si tratta infatti del quarto oggetto più luminoso della volta celeste dopo il Sole, la Luna e Venere e avrà, dunque, una luce piuttosto forte, rispetto alle stelle circostanti. La congiunzione è godibile anche a occhio nudo: quando la stella avrà superato la linea dell'orizzonte, si potrà iniziare a dare la “caccia” ai due protagonisti del valzer celeste.