Consigli utili per risparmiare sul sito adidas

Praticare sport è una di quelle buone abitudini che oltre a tenerti in forma ti fa stare bene a livello mentale! Se poi indossi abbigliamento, calzature e accessori alla moda, il tuo morale e la tua autostima raggiungono livello esorbitanti! Ecco perché puntare sul sito ufficiale adidas rappresenta un’ottima idea quando si tratta di acquistare attrezzatura sportiva di qualità e di tendenza. Pensi che gli articoli presenti all’interno del portale possano essere troppo costosi? Tieni conto che il rapporto qualità/prezzo dei prodotti adidas è molto elevato, poiché tutti vengono realizzati con materiali di alto livello, facendo particolare attenzione a ogni dettaglio.

Le iconiche 3-stripes adidas sono sinonimo di stile e qualità sin dal lontano 1949 e hanno accompagnato milioni di atleti, professionisti e non, durante la pratica delle loro discipline preferite. Gli ideali adidas rappresentano una vera e propria fonte di ispirazione per i più giovani e le tecnologie applicate ai prodotti permettono a te e a tutti gli altri sportivi di migliorare le vostre performance, giorno dopo giorno.

Inoltre, hai la possibilità di risparmiare seguendo alcuni semplici consigli, che ti vengono illustrati nei paragrafi successivi.

1. Punta sui saldi adidas

Un ottimo stratagemma da seguire, per risparmiare mentre acquisti sull’e-shop adidas, è quello di acquistare abbigliamento, scarpe, accessori e attrezzatura sportiva durante il periodo dei saldi. Che siano quelli estivi o i cugini invernali non ha importanza, ciò che conta è approfittare dei prezzi scontati che ti vengono proposti all’interno dello store, con riduzioni che possono raggiungere anche il 50% del prezzo di listino.

Queste alte percentuali di sconto sono dovute alla necessità, da parte dell’azienda, di dare fondo alle scorte per fare posto alle nuove collezioni in arrivo. Perciò, programmando in modo intelligente le tue sessioni di shopping, hai la possibilità di portarti a casa merce di altissima qualità addirittura alla metà del prezzo!

I saldi invernali riguardano, in genere, i mesi di gennaio e febbraio, mentre quelli estivi fanno riferimento al periodo compreso tra luglio e agosto. C’è da dire che, talvolta, questi ultimi si protraggono fino a settembre, andando a intercettare anche genitori e ragazzi che preparano il guardaroba in vista del nuovo anno scolastico. I saldi riguardano praticamente tutte le categorie di prodotti, dalle tute alle giacche, passando per felpe, scarpe, guanti, zaini, pantaloni, cappellini, borse, attrezzatura sportiva, costumi da bagno, abbigliamento casual e accessori.

2. I codici sconto e i coupon adidas

Se desideri risparmiare ulteriormente, andando a ridurre il totale del tuo carrello virtuale, il consiglio è quello di puntare sui codici sconto Adidas, che possono riservarti sconti o altri vantaggi. Sul sito adidas trovi la sezione dedicata ai codici proprio all’interno della pagina del carrello, appena sotto il “Riepilogo ordine”. Questa è composta dalla casella “Inserisci il codice” e dal pulsante nero “Applica” che apparirà non appena inizierai a digitare.

I buoni adidas ti consentono di ottenere, come detto, sconti o altri benefici, come può essere la tanto amata consegna gratuita. Dai un’occhiata alla pagina T&C per comprendere quali siano le caratteristiche di ogni singolo codice e fino a quando il vantaggio che ne deriva sia valido.



3. Black Friday e sezione outlet

Oltre ai classici sconti estivi e invernali, sul sito adidas hai la possibilità di concludere ottimi affari anche durante il Black Friday. Tradotto letteralmente come “Venerdì Nero”, questo è il giorno che in America è dedicato allo shopping più sfrenato e che ormai è riuscito a conquistare anche l’Europa e il mondo intero. Gli sconti possono addirittura superare le percentuali viste per i normali saldi e, programmando con un certo anticipo gli acquisti, è possibile concludere degli autentici affari.

Ricorda, inoltre, che all’interno della piattaforma è sempre presente la sezione “Outlet”, dove trovi migliaia di articoli venduti a prezzi ribassati, poiché appartenenti a vecchie collezioni o a fine serie. Questa categoria è un’autentica miniera d’oro per chi sa cercare e non pretende l’ultimo modello di scarpe o la tuta all’ultimo grido. La qualità adidas rimane infatti invariata, ciò che cambia è il prezzo incredibilmente conveniente!