Consiglieri Casa Bianca: situazione insostenibile, Trump non gestibile

Washington - "Non c'è da aspettarsi" che Donald Trump "conceda" la vittoria: "potrebbe dire qualcosa del tipo: non credo ai risultati ma non li contesto". Lo affermano, riporta Nbc, alcuni consiglieri del presidente, secondo i quali Trump potrebbe non concedere mai ufficialmente la vittoria a Joe Biden. E questa incertezza, aggiungono, alimenta una crescente frustrazione all'interno della Casa Bianca con una parte dello staff che ritiene la situazione "insostenibile".