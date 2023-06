Consiglio superiore magistratura, indetti i concorsi

Roma - Concorsi del Consiglio Superiore della Magistratura per il reclutamento di personale con il profilo di addetto ai servizi generali e di funzionario amministrativo. Si tratta di 15 assunzioni, rivolte per quanto riguarda il primo profilo ai diplomati e per il secondo ai laureati.

I posti a disposizione

I concorsi servono per il reclutamento di addetti ai servizi generali: 6 posti di addetto ai servizi generali, area I, livello economico iniziale, del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura. Di questi, 1 da destinare a mansioni generaliste (profilo A); 5 per mansioni di autista (profilo B). Sono 9 invece i posti per funzionario amministrativo, profilo giuridico, area III, livello 1, nel ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura, di cui: 3 posti riservati al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio superiore della magistratura con la qualifica di assistente amministrativo – Area II – purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando.

BANDO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI

BANDO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI

I requisiti generali

I candidati devono possedere: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; godimento dei diritti politici; qualità morali e di condotta richieste per la partecipazione ai concorsi della magistratura ordinaria; idoneità fisica all’impiego; conoscenza della lingua inglese o francese (adeguata, per gli addetti servizi generali, buona per i funzionari amministrativi). Per gli appartenenti a Paesi europei o per i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica italiana, conoscenza approfondita della lingua italiana; altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. Non possono accedere ai due concorsi coloro che siano stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Inoltre, non saranno ammessi alla procedura concorsuale per funzionari amministrativi quanti si trovano in quiescenza e coloro che non garantiscano una permanenza in servizio di almeno dieci anni o sei anni se dipendenti di ruolo del CSM.

Requisiti specifici addetti ai servizi generali

Per questo profilo i candidati non devono avere compiuto il 51 anni d’età e devono possedere: diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma dichiarato equipollente in base a specifica normativa o un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente al predetto diploma in base alla legislazione vigente in Italia; che siano o siano stati, per almeno 2 anni negli 8 precedenti alla pubblicazione del bando, dipendenti in posizione corrispondente a quella per la quale è bandita la procedura selettiva (area I) presso amministrazioni centrali dello Stato civili o militari, organi di rilievo costituzionale o autorità amministrative indipendenti e che: per il profilo A che abbiano esercitato attività di servizio per almeno due anni in mansioni corrispondenti all’area I, addetto ai servizi generali – mansioni generaliste, del regolamento del personale del C.S.M. (attività a carattere esecutivo e di supporto ad altre attività, anche con l’impiego di attrezzature e strumentazioni tecniche, relativamente alla ricezione e prima trattazione di informazioni, documentazione ed altro materiale, alla custodia degli immobili e dei mobili del Consiglio, al primo contatto con il pubblico, nonché alla gestione dei magazzini, degli archivi edel centralino telefonico, esecuzione delle operazioni relative all’utilizzo e alla manutenzione degli impianti del Consiglio, segnalando le esigenze relative al loro funzionamento); per il profilo B che siano in possesso della patente di abilitazione non scaduta per la guida di autoveicoli ed abbiano esercitato attività di servizio per almeno 2 anni in posizioni corrispondenti all’area I, addetto ai servizi generali con mansione autista, del regolamento del personale del CSM.

Requisiti specifici addetti per funzionari amministrativi

Per questo profilo i candidati devono possedere: diploma di laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia; uno dei seguenti requisiti o titoli di servizio: essere dipendenti di ruolo con qualifica ascrivibile alla ex carriera direttiva o qualifiche equiparate per l’accesso alle quali è previsto il possesso di un diploma di laurea indicato al precedente punto, di amministrazioni centrali dello Stato, organi di rilievo costituzionale o autorità amministrative indipendenti, con anzianità nella qualifica e nel ruolo di almeno due anni continuativi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; fare parte del personale di ruolo in servizio presso il CSM con la qualifica di assistente amministrativo – Area II – o aver fatto parte del personale in posizione di servizio temporaneo (comando o contratto di collaborazione coordinata e continuativa), in entrambi i casi in possesso degli stessi titoli di studio e di una esperienza lavorativa presso il CSM di almeno due anni nelle ultime due consiliature; potenziale permanenza in servizio per almeno 10 anni o di almeno 6 anni per il personale di ruolo del CSM, alla luce della normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando.

Come presentare la domanda

Le domande per partecipare ai due concorsi devono essere inviate esclusivamente per via telematica, entro il 9 luglio 2023, compilando l’apposito format online, previa registrazione sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura, sezione “Concorsi”.