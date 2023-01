Console da gioco: qual è la migliore per te?

Quindi hai deciso di voler iniziare a giocare ed esplorare mondi fantastici, viaggiare fino al confine dell'universo o semplicemente diventare un contadino. I videogiochi possono fare qualsiasi cosa e fanno appello a vari gusti e interessi: ti trasformeranno in un sopravvissuto o in una superstar del calcio. Ma quando si tratta di videogiochi, devi scegliere su quale dispositivo vuoi giocare.

Ogni console ha le sue caratteristiche e capacità uniche, quindi quella giusta per te dipende in ultima analisi dalle tue preferenze personali e dal tuo budget. E parlando di budget, puoi trovare tutte le principali console nei marketplace dell’usato come Eneba a prezzi competitivi e più bassi.

Nintendo Switch Lite entra in tasca

Switch Lite è una console portatile, quindi è ottima per giocare in movimento. Switch Lite ha una vasta libreria di giochi esclusivi, inclusi franchise popolari come Mario, Zelda e Pokémon. Se ti piace giocare a una varietà di titolii e desideri una console che puoi portare sempre con te, Switch Lite potrebbe essere una buona scelta per te.

Nintendo Switch Lite non si adatta solo allo zaino o alla tasca, ma ti consente anche di divertirti con i giochi retrò. Se scegli di iscriverti al suo servizio online, potrai rivivere la storia dei giochi con i classici titoli NES e SNES.

PlayStation 4 – console perfetta con un budget limitato

La PlayStation 4, d'altra parte, è una console domestica più tradizionale ed è più adatta per giocare su un televisore o un monitor. La PlayStation 4 ha una vasta gamma di giochi disponibili, inclusi molti titoli esclusivi come God of War, Spider-Man e The Last of Us. Se preferisci giocare su un grande schermo e desideri accedere a una più ampia varietà di giochi, la PS4 potrebbe essere la console giusta per te. Con il suo prezzo in calo significativo, vale la pena considerare una PlayStation 4 usata se hai un budget limitato.

Inoltre, abbonandoti al PS Plus Extra, non solo potrai giocare online e ottenere fino a tre giochi gratuiti al mese, ma avrai anche accesso a una vasta libreria di titoli che ti farà risparmiare ancora di più.

Giochi di nuova generazione con Xbox Series X

Xbox Series X è la console più potente sul mercato ed è progettata per far girare i titoli con una risoluzione 4K e frame rate elevati. Ha anche una gamma di giochi esclusivi, tra cui Forza, Halo e Gears of War. Essendo una console di nuova generazione, Xbox Series X è anche un investimento perfetto per il futuro perché sai che potrai goderti le versioni più recenti dei giochi senza troppe preoccupazioni. Se hai un televisore 4K e sei interessato a giocare , una Xbox Series X usata potrebbe essere la scelta migliore considerando le sue caratteristiche e il prezzo.

In definitiva, la scelta tra Nintendo Switch Lite, PlayStation 4 e Xbox Series X dipende dalle tue preferenze ed esigenze personali. Se desideri una console portatile, Switch Lite potrebbe essere la scelta migliore. Se preferisci giocare su grande schermo, PlayStation 4 e Xbox Series X potrebbero essere la console giusta. Indipendentemente dalla console che scegli, potrai essere certo di avere accesso a una vasta gamma di titoli divertenti e coinvolgenti, soprattutto quando potrai acquistarne a basso prezzo nei marketplace dell’usato.