Consumi: beni durevoli, Sicilia -2,7% ma in linea con Italia

PALERMO, 23 GIU Scende del 2,7%, nel 2022, la spesa complessiva in beni durevoli delle famiglie siciliane, che tocca in totale 4 miliardi e 78 milioni di euro.

La Sicilia risulta allineata alla media nazionale, ma al contempo migliore rispetto a quella del Mezzogiorno (3,7%).

I dati emergono dal 29esimo osservatorio Findomestic.

"La ragione di tutto ciò dice Claudio Bardazzi, responsabile dell'osservatorio Findomestic è la miglior tenuta del segmento delle auto usate che vale nell'Isola 1 miliardo e 122 milioni di euro, una cifra in diminuzione del 2,8% contro il 4,8% di media nelle altre regioni del Sud".

Il reddito medio dei siciliani (16.230 euro l'anno) è il terzo più basso d'Italia (peggio solo Campania e Calabria), ma ci sono segnali positivi: nel 2022 la crescita regionale del 6,9% è trainata in particolare da Palermo (+7,8%), Agrigento ed Enna (entrambe +7,6%). In coda Siracusa (+5,6%), Catania (+5,8%) e Trapani (+5,9%).

In Sicilia il mercato dei beni durevoli più rilevante è quello delle auto usate, soprattutto dopo un 2022 che ha visto una flessione di spesa per le nuove del 12,5% a 687 milioni complessivi. In controtendenza i motoveicoli che guadagnano il 7,7% (188 milioni di euro). Negli acquisti per la casa spiccano i mobili che hanno superato il miliardo di euro di spesa totale in regione (+3%), al contrario di TV e Hifi (elettronica di consumo) in flessione dell'8,5% (152 milioni).

Una conferma per il mercato siciliano degli elettrodomestici: nel 2022 vale 355 milioni di euro, come l'anno precedente. In linea con il 2021 anche il segmento telefonia (422 milioni), mentre l'information technology cede il 6,3% (148 milioni di euro). (ANSA).